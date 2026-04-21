Hoy, 21 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará despejado o poco nuboso por la mañana, aunque por la tarde se espera un aumento de nubes en el sistema Ibérico, donde podrían producirse chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas también subirán, especialmente en la Ibérica. El viento será flojo al principio, pero podría intensificarse con rachas muy fuertes durante las tormentas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un suave manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias intensas, podrían dejar caer alguna gota en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 32 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 31, haciendo que el ambiente se sienta cálido y agradable. A primera hora, el viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, lo que aportará un ligero frescor.

Ya por la tarde, el sol se mostrará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta del sol a las 20:50. La humedad, que rondará el 20%, mantendrá el ambiente ligero, pero a medida que avance el día, podría sentirse un poco más cargado. Con un cielo que se mantendrá en un estado general de nubes, hay margen para chubascos, aunque no se espera que sean significativos. Así, Zaragoza vivirá una jornada que invita a disfrutar del aire libre, siempre con un ojo en el cielo.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo despejado que pronto dará paso a un panorama más amenazante. A medida que avanza la jornada, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h y la probabilidad de lluvia se disparará al 95% en la tarde-noche.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico que hará que la sensación térmica se sienta aún más fría, con mínimas de 10 grados. La humedad, que alcanzará el 75%, puede resultar agobiante. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta templado, con un cielo que alternará nubes y claros a lo largo de la jornada. Aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 12 y 29 grados y el viento soplará de forma leve.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir momentos con amigos o familiares. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.