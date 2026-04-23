La caseta de ‘El Turronero’ en la Feria de Sevilla: lujo sin freno, Manolitos, gambas y Moët a raudales

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ya ha arrancado y, un año más, el Real se convierte en el gran escaparate social de Andalucía. Entre farolillos, sevillanas y rebujitos, hay citas que destacan por encima del resto, y una de ellas es, sin duda, la ya tradicional celebración organizada por José Luis López Fernández, conocido popularmente como El Turronero. El empresario gaditano repite protagonismo con una de las casetas más exclusivas y comentadas de toda la feria y este medio revela, en exclusiva, todo lo ocurrido allí, desde el ambiente hasta los detalles gastronómicos y los nombres propios que no han querido perderse la cita.

Desde la caseta de este 2026, ubicada en la calle Pascual Márquez, números 114-116, dentro del recinto ferial, se ha vuelto a vivir una de esas jornadas que confirman por qué este enclave se ha convertido en parada obligatoria dentro del circuito social del Real. El espacio, propiedad de la Fundación Cajasol y alquilado para la ocasión, responde al formato de caseta doble, lo que permite combinar zonas más abiertas con rincones reservados donde los invitados pueden disfrutar con mayor intimidad. Todo ello bajo una cuidada decoración en tonos rojos, con flores naturales y una iluminación cálida que recrea la esencia más tradicional de la Feria.

Lejos de ser una reunión improvisada, la celebración ha estado medida al detalle. El catering, a cargo de Lebrija, empresa líder en el sector especializada en la planificación y diseño de eventos personalizados, ha desplegado una propuesta gastronómica que mezcla tradición y producto de primera calidad: jamón ibérico cortado al momento, tablas de queso, gambas y el imprescindible pescaíto frito, uno de los grandes protagonistas de la jornada. A estos clásicos se han sumado guiños más actuales como los populares Manolitos, que han aportado el toque dulce, mientras que en el apartado de bebidas no han faltado referencias premium como Moët & Chandon, además del omnipresente rebujito.

Uno de los momentos más comentados ha sido protagonizado por el propio anfitrión, que ha querido implicarse personalmente en el desarrollo de la jornada. En un gesto que no ha pasado desapercibido, El Turronero se ha acercado a la prensa presente en el lugar para repartir jamón, generando una escena cercana y distendida que contrasta con el nivel de exclusividad del evento. La música, como no podía ser de otra forma, ha jugado un papel clave, con una actuación sorpresa de Los Alpresa, el trío musical sevillano por su rumba contagiosa, que ha terminado por animar a los asistentes, muchos de los cuales han acabado bailando sevillanas entre palmas y risas.

Entre los invitados más destacados a la gran fiesta destacan Paz Padilla, Iván Espinosa de los Monteros, Gloria Camila Ortega, José Mercé, María del Monte, Rocío Flores o Francisco Rivera, Bárbara Rey, entre otros. Una lista que refleja la diversidad del círculo del empresario, donde conviven perfiles del mundo del espectáculo, la política y la empresa.