Eduardo Dávila Miura, amigo de Roca Rey, revela que tras la cornada «su única preocupación era saber dónde había quedado la espada»

El estado de salud de Andrés Roca Rey continúa siendo uno de los temas más comentados de los últimos días. El torero sufrió una complicada cornada en la parte interna del muslo—durante la celebración del decimotercer festejo de la Feria de Abril— por la que tuvo que ser intervenido de urgencia en la enfermería de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Más tarde fue trasladado al Hospital Santa Ángela de la Cruz, donde pasó unas horas en la UCI hasta que fue subido a planta.

Como era de esperarse, hasta la citada clínica se han acercado multitud de miembros del círculo más allegado del diestro, siendo Eduardo Dávila Miura uno de los últimos en aparecer y actualizar a los medios de comunicación cómo se encuentra. «He estado ahí en la habitación haciendo la visita y se le ve al hombre muy animado y, sobre todo, muy satisfecho de ese triunfo tan importante en Sevilla, aunque haya estado unido a una cornada. Pero el toreo es así, y él lo sabe como figura del toreo que es […] La gran satisfacción que tiene Andrés de haber cortado esas dos orejas, lo demostró de la misma forma que se fue allá cuando se iba con la cornada pegada. […] Su única preocupación era mirar dónde había quedado la espada. Esa es la mentalidad que tienen los toreros y que tiene la figura del toreo», confesaba.

Estas palabras, junto a las últimas informaciones que han trascendido, han dejado mucho más tranquilos a los seguidores de Roca Rey. Pero además, con este revés de salud, también se ha puesto de manifiesto la buena relación que mantiene el diestro con rostros conocidos de diferentes ámbitos. En especial con el taurino, y es que cabe destacar que Dávila Miura es uno de los toreros más legendarios de nuestro país.

Nació el 5 de marzo de 1974 en Sevilla y debutó en el ruedo el 4 de junio de 1995, fecha en la que compartió cartel junto a Paco Cervantes y El Poli. Desde entonces, su trayectoria se cuenta sola. Se retiró en 2006 con tan solo 32 años y él mismo reconoció en una entrevista a ABC que lo hizo porque «estaba pasando más miedo que nunca». «Veía que mi compromiso con la profesión había bajado y me daba cuenta de que iba a la plaza con un espíritu de conservación mucho mayor al que se debe ir», explicó el medio citado. Sin embargo, en estos años, Dávila ha sabido reinventarse, siguiendo ligado a la tauromaquia. De hecho, tal y como se puede ver en su perfil oficial de LinkedIn, es «apoderado de toreros, coaching de valor, conferenciante, comunicador y comentarista de televisión y radio».

Los otros apoyos de Andrés Roca Rey

Más allá de Eduardo Dávila Miura, Andrés Roca Rey también ha contado con el apoyo de otros rostros conocidos que no han dudado en visitarle en el hospital tras su grave cornada. Y es que Tomás Páramo y Francisco Rivera han sido otros de los VIP que han sido vistos a las puertas del hospital.

Junto a ellos se encontraba Tana Rivera, la cual mantiene una relación sentimental con el diestro, según las últimas informaciones. Aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado que son algo más que amigos, el rostro preocupado de la hija de Eugenia Martínez de Irujo podría interpretarse como una gran prueba del romance que ha surgido entre ambos.