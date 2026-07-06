Así es Nyland, el verdugo de Brasil en el Mundial y al que han echado del Sevilla

Pocos casos más curiosos en este Mundial 2026 como el de Ørjan Nyland. El guardameta noruego, que hasta hace unos días era futbolista del Sevilla, quedó libre la pasada semana y este lunes se convirtió en uno de los héroes nacionales de su país, Noruega, al tumbar a la todopoderosa Brasil en los octavos de final del Mundial. A sus 35 años, el meta ha pasado del ostracismo durante meses en el Sánchez-Pizjuán a protagonizar una de las grandes actuaciones de esta cita mundialista.

Pese a que Erling Haaland y su doblete han sido mayoritariamente los que han acaparado las portadas de la prensa deportiva tras el 1-2 endosado a Brasil, las diferentes atajadas que protagonizó Nyland durante los 90 minutos de partido fueron claves para llevar a Noruega hasta los cuartos de final por primera vez en su historia.

Nyland fue determinante desde el primer minuto, deteniendo un penalti cuando el marcador todavía reflejaba el empate y protagonizando una sucesión de intervenciones que frustraron una y otra vez a la selección brasileña. Solo Neymar, ya en el tiempo añadido y desde el punto de penalti, consiguió superar al meta escandinavo en un encuentro que terminó convirtiéndose en una de las páginas más importantes de la historia del fútbol noruego.

Y es que Nyland, hace apenas unos días, ponía fin a su etapa en el Sevilla tras no recibir oferta de renovación alguna, quedando así libre tras una temporada en el ostracismo en el Sánchez-Pizjuán. Una decisión que muchos verán incomprensible, sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel que está demostrando el noruego en este Mundial 2026 y cómo se está revalorizando con sus actuaciones.

Nyland y sus paradas ya fueron claves en dieciseisavos, con una Noruega que eliminó a Costa de Marfil pero que sufrió hasta el último minuto: el meta evitó el empate con una intervención decisiva en el descuento. Ya contra Brasil elevó todavía más su nivel. Detuvo el lanzamiento de penalti de Bruno Guimaraes, evitó varias ocasiones claras de Vinicius, Martinelli, Rayan y volvió a aparecer en los momentos más comprometidos para sostener la ventaja de su selección.

La historia resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta cómo terminó su etapa en el Sevilla. El club andaluz comunicó oficialmente el pasado 30 de junio la salida de los futbolistas que finalizaban contrato, entre ellos Nyland, que abandonó Nervión tras tres temporadas marcadas por altibajos.

La llegada de Matías Almeyda al banquillo y el fichaje del guardameta griego Odysseas Vlachodimos modificaron completamente su situación. Nyland perdió la titularidad al inicio de la temporada y únicamente disputó dos encuentros de Copa más allá de septiembre, quedando completamente relegado durante el resto del curso. La continuidad del griego este curso y la llegada de Plaza, confirman el adiós del noruego de Sevilla.

A pesar de haber pasado prácticamente un año sin continuidad en el Sevilla, Nyland ha respondido en el escenario de mayor exigencia posible con Noruega. Su actuación frente a Brasil ha supuesto una reivindicación personal después de unos meses muy complicados en el fútbol español y ha vuelto a situarlo en el escaparate internacional.