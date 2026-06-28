El Barça adquiere al ecuatoriano Josué Caicedo por 2,5 millones

El Barcelona ha conseguido la cesión del lateral zurdo Josué Caicedo con una opción de compra obligatoria de 2,5 millones. Si el jugador ecuatoriano logra jugar cuatro partidos en el primer equipo azulgrana dicha cláusula se ejecutará automáticamente sobre el jugador que se ha dado a conocer en el club Liga de Quito.

Inicialmente está previsto que Caicedo se incorpore al Barça Athletic, pero con la tendencia de hacer debutar a sus jóvenes promesas es previsible que el club tenga que desembolsar los 2,5 millones por el jugador. El lateral zurdo del Barcelona vive un periodo de inestabilidad con Alejandro Balde entre los transferibles culés y con el veterano Joao Cancelo asentado en esa posición como titular.

El Liga de Quito se guarda un 20% de la futura venta de Josué Caicedo de un futbolista que ya tiene experiencia internacional al haber debutado en la Copa Libertadores. Está previsto que inicialmente el lateral juegue en el Barça B en Segunda RFEF, pero sus aspiraciones claras pasan por conseguir un puesto en el primer equipo azulgrana.

La operación guarda ciertas similitudes con la que el Barça realizó el pasado mercado invernal con Hamza Abdelkarim. El egipcio también vino como cedido y jugó en el filial azulgrana llegando a ser convocado por su selección para disputar el Mundial de Estados Unidos. El Barcelona hizo efectiva la opción de compra que tenía sobre Abdelkarim y todo apunta que el plan para Josué Caicedo es similar, aunque en su caso no ha entrado en la convocatoria de Ecuador.