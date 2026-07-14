El día en el que Baena fue mejor que Olise con un título en juego

Francia y España se miden este martes en una tremenda semifinal de la Copa del Mundo. Olise es uno de los mayores talentos de la selección gala, aunque hubo un día en el que Baena fue mejor que él en un partido entre ambas selecciones donde había un título en juego.

Hace dos veranos, tras la maravillosa Eurocopa que ganó España ante Inglaterra, eliminando en semifinales a Francia, la selección española conquistó los Juegos Olímpicos venciendo a los galos en una final que se disputó en París. Fue un triunfo histórico.

Cinco jugadores de aquella selección española olímpica están ahora en el Mundial con España: Joan García, Pubill, Eric García, Cubarsí y Baena. Solamente el portero catalán fue suplente, el resto, titulares. En aquella Francia hay seis jugadores que están en la actual Copa del Mundo: Olise, Kone, Mateta, Akliouche, Cherki y Doue.

El duelo Olise vs. Baena en el España – Francia

Olise era uno de los mayores talentos de aquella generación y ahora, con los mayores, está demostrando que es una auténtica estrella. Su Copa del Mundo está siendo brillante. Pero en aquella final de los Juegos en París de 2024, jugadores como Baena o Fermín López fueron mejores que el francés. También que Kone, mediocentro galo que ha jugado los últimos partidos como titular en el once de Deschamps.

Fermín López anotó un doblete en aquella final que se decidió en la prórroga con un 3-5 histórico. Baena anotó un golazo de falta tremendo y demostró creérselo mucho más que jugadores como Olise. Ya venía el español de ganar una Eurocopa en la que el galo no había estado.

En esta semifinal del Mundial, Baena y Olise apuntan a ser titulares de sus ataques. Cada uno liderará a su Selección con su fútbol. El favoritismo para ganar el duelo particular lo tiene el galo, pero Baena ya conoce el camino para ser mejor que Olise.