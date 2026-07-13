Álex Baena: «De la Fuente es como un padre para nosotros»

Álex Baena analizó la semifinal del Mundial contra Francia y aseguró que espera un encuentro de máximo nivel entre dos de las mejores selecciones del planeta. El centrocampista recordó que España ha salido victoriosa en los últimos enfrentamientos ante los franceses y confía en mantener esa dinámica. «Va a ser un partido muy bonito con dos de las mejores selecciones del mundo. Un partido que el espectador disfrutará. Venimos de jugar muchas veces contra ellos, todas a nuestro favor, y esperemos que mañana sea igual», afirmó.

El internacional español no quiso poner el foco en el marcador y dejó claro que lo único importante es alcanzar la final. «Mientras ganemos, que sea el resultado que sea. Sabemos que va a ser un partido de atacar mucho por parte de las dos selecciones, y esperemos que haya más goles por nuestra parte», señaló.

Baena también explicó cuál será una de las claves tácticas del encuentro, consciente del enorme potencial ofensivo de Francia. «Sabemos que los cuatro jugadores que tiene Francia arriba están más cómodos cuando transitan ofensivamente, pero nosotros intentaremos, como siempre, tener la posesión de balón y tener las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival», comentó.

Respecto a la presión que supone disputar una semifinal mundialista, el futbolista del Villarreal restó importancia al escenario. «Es un partido de fútbol más. Tenemos que estar tranquilos y pensar lo menos posible en el partido de mañana. Ninguno estamos nerviosos», aseguró.

Baena reconoció que la Selección ha ido creciendo con el paso de las semanas tras un inicio en el que todavía faltaban automatismos. «Desde el primer partido hasta hoy, el equipo necesitaba coger ritmo y llevábamos tiempo sin vernos, desde marzo. Necesitábamos coger automatismos y ritmo, con jugadores con menos minutos… Pero según han ido pasando los días el equipo ha ido mejor», explicó.

El centrocampista también dedicó unas palabras de elogio a Luis de la Fuente, al que definió como una figura paternal dentro del vestuario. «Para nosotros, Luis es como un padre. Le conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hay jugadores que llevamos con él desde las inferiores y siempre nos da esa paz y esa pausa que necesitamos en cada momento. Todos estamos muy orgullosos de que esté aquí con nosotros», destacó.

Sobre el recuerdo del Mundial de 2010, Baena confesó que apenas conserva imágenes de la semifinal. «De la semifinal no me acuerdo, me acuerdo de dónde vi la final, que la veíamos en el garaje de casa con los amigos y la familia», recordó.

El futbolista también admitió el desgaste físico que supone un torneo de estas dimensiones, aunque insistió en que el equipo estaba preparado para ello. «Antes de empezar el Mundial sabíamos a lo que veníamos aquí. No son excusas. Cuando se va acercando el final, las piernas y el cuerpo lo van notando un poco, pero sabíamos lo que nos iba a tocar. Habíamos firmado llegar hasta aquí con todo eso en las piernas», afirmó.

Por último, tuvo palabras de admiración hacia Lamine Yamal, con quien comparte vestuario en la Selección. «Compartir cancha con él es muy fácil. Tiene mucho talento, mucho nivel. Poco a poco lo irá demostrando aún más. Fuera del campo es un chico muy agradable, que se ríe mucho y hace bromas. Estamos muy felices de que esté con nosotros y ojalá le podamos ayudar a crecer aún más», concluyó.