Los bomberos rescatan en estado grave a una sin techo de un camión de triturado de cartón en Rivas (Madrid)

Una mujer sin techo que dormía en un contenedor de papel y cartón ha salvado su vida en el último momento, cuando iba a ser triturada por un camión de reciclaje en Rivas Vaciamadrid. La víctima, rescatada en estado grave, dormía dentro de un contenedor y ha estado a punto morir por accidente.

La mujer, de 45 años, suele dormir en un contenedor de papel y cartón de la calle Folclore, en la localidad madrileña. Esta mañana, el camión de reciclaje ha descargado el contenido del contenedor en su caja trituradora, sin poder detectar que entre el material estaba la mujer sin techo.

Afortunadamente, el conductor del camión de reciclaje ha podido escuchar los gritos desesperados de la mujer, ha detenido el mecanismo de triturado y ha avisado de inmediato al teléfono de emergencias del 112.

Pudo escuchar los gritos de la víctima

Los bomberos se han desplazado de inmediato acompañados de una enfermera del 112 que se ha introducido junto a ellos dentro del camión para darle los primeros auxilios a la víctima.

Luego, con la ayuda de la autoescala, los bomberos han podido izar y sacar del interior del camión de reciclado el cuerpo de la víctima en una camilla.

Tras el rescate, una ambulancia del 112 ha trasladado de urgencia a la mujer al hospital de La Princesa, donde ha ingresado con lesiones de gravedad.