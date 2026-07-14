La empresa que hizo el estudio de carga para limitar la entrada de coches en Ibiza hará también el de Mallorca

El Consell de Mallorca ha adjudicado a Movilidad & Transporte Asesores SL (MOVyTRANS) la redacción del estudio de capacidad de carga que permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos que puede asumir la isla, según se establece en la Ley de regulación de afluencia de vehículos en Mallorca, que se está tramitando en el Parlament.

Este informe es una pieza clave para el desarrollo de la futura normativa que regulará la entrada de vehículos en Mallorca a partir del verano que viene, de acuerdo con la proposición de ley aprobada por el Pleno del Consell de Mallorca el 5 de junio. Las aportaciones de este estudio serán las que se emplearán para fijar los máximos anuales o bianuales, mediante un acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca.

El estudio, que se ejecutará en un plazo de 3 meses, establecerá los criterios técnicos que servirán para fijar el número máximo de vehículos que podrán acceder a la isla a través de sus puertos, así como el límite de turismos de alquiler. Estos datos saldrán de la evolución y de la recopilación de datos de intensidad media diaria (IMD) de la red viaria de Mallorca, datos de Autoritat Portuària, de navieras, de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Govern balear.

La empresa adjudicataria, MOVyTRANS, cuenta con una gran experiencia en la realización de estudios de movilidad en toda España. Ha colaborado con otras administraciones públicas y entidades privadas de renombre, entre las que destacan: Consell de Ibiza, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, los ayuntamientos de Logroño y Zaragoza y el Real Madrid, entre otros, en la elaboración de estudios vinculados a la movilidad. De hecho, fue la empresa que hizo el estudio de capacidad de carga para que el Consell de Ibiza pudiera fijar su cupo de entrada de vehículos.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha apuntado que «el estudio determinará la cantidad de vehículos que podrán llegar a Mallorca y fijará un máximo para el número de coches de alquiler». Rubio ha remarcado que en el Consell no han parado de trabajar para que, «una vez aprobada la ley por parte del Parlament, la regulación de entrada de vehículos pueda entrar en vigor inmediatamente».

«Prueba de ello –ha añadido el conseller– es la adjudicación de este estudio de carga para tener los datos y fijar los topes de vehículos o los convenios con navieras y con la Autoridad Portuaria, que firmaremos en los próximos meses. Estamos trabajando para reducir la saturación de nuestras carreteras y confiamos en que la Ley de regulación de afluencia de vehículos nos dé buenos resultados, como ha sucedido en Ibiza, que han conseguido reducir 35.000 coches en un solo año».

Los datos de este análisis permitirán comparar el estado actual de las carreteras de Mallorca con los resultados obtenidos en el primer estudio de carga realizado por el Consell de Mallorca. Aquel estudio determinaba que en 2023 entraron en la isla 379.628 vehículos, una cifra que representa un incremento del 108% respecto a los vehículos que llegaron en 2017.

De hecho, ese año es considerado como el del inicio de la cogestión viaria y el número de vehículos que circularon por la isla fue de 834.263. Un dato que contrasta con los 956.660 coches que circularon en 2023 por las carreteras de Mallorca la semana punta del mes de agosto. Por ello, según este estudio, sobrarían entre 90.000 y 120.000 vehículos, si tomamos como referencia el año 2017.