El Consell de Mallorca reconoce la huella y la impronta de doce personas en la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha conmemorado en los Jardines de Alfàbia el 15 aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial por la UNESCO con un acto institucional que ha rendido homenaje a doce personas estrechamente vinculadas al territorio, en reconocimiento a toda una vida dedicada a conservar y mantener vivo este paisaje cultural.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Presidencia, Toni Fuster, y el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, han asistido junto a los alcaldes de los municipios de la Serra, representantes institucionales, entidades y numerosas personas vinculadas al territorio.

Durante su intervención, Galmés ha destacado que «en estos 15 años, la Serra de Tramuntana ha tenido una gran proyección internacional, pero, sobre todo, hemos reafirmado el compromiso de todo el pueblo de Mallorca con su conservación y difusión». Asimismo, ha remarcado la apuesta del Consell por la Serra y ha asegurado que «esta es la legislatura de la Serra de Tramuntana».

En este sentido, ha recordado que el Consell destina este año 5,4 millones de euros al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023; ha incrementado un 84 % las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias e impulsa la futura Ley Serra, que ha definido como «una norma con medidas valientes para afrontar los retos del presente y del futuro para que la Serra continúe viva».

El presidente ha señalado que esta conmemoración «debe ser un tributo a las personas que han dedicado sus vidas a modelar el paisaje que hoy admira el mundo» y ha explicado que ese era el sentido de los reconocimientos entregados durante la velada.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que «aquí hay representantes de municipios de toda esta sierra; personas de diferentes sectores, oficios y sensibilidades, que compartimos la convicción de que la Serra de Tramuntana es mucho más que un paisaje. Es un legado que nos une y que tenemos la responsabilidad de cuidar con el mismo cariño con el que lo hicieron todos aquellos que nos precedieron».

El acto, enmarcado bajo el lema Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial, ha girado en torno a la idea de que la Serra es una gran obra colectiva construida a lo largo de los siglos gracias al trabajo de muchas personas.

Este hilo conductor se ha representado a través de la pieza teatral La darrera pinzellada, interpretada por Neus Cortés, Josep Orfila y Virginia Galiano, que ha ido descubriendo, de forma simbólica, las historias de las personas homenajeadas y reivindicando que un paisaje cultural nunca termina de pintarse porque cada generación deja en él su propia huella.

Los premiados

Durante el acto se han entregado los reconocimientos a Nicolau Fonollar (Alaró), Bernardo Antonio Alemany Colomar (Andratx), Llorenç Riera Colom (Bunyola), Toni Ferrer Roig (Calvià), Francisca Deyà Ferriol (Deià), Toni Bisbal Mas (Escorca), Francisco Javier Segura Rosselló, en Paco de ses someres (Esporles); Toni Calafell Freriks (Estellencs), Aina Cañellas (Lloseta), Joan Josep Prats Marí (Palma), Martí Solivellas Ferrer (Pollença) y Joan Mateu Llabrés (Selva), en representación de tanta gente que ha contribuido a preservar los valores, el paisaje, los oficios y la memoria viva de la Serra de Tramuntana.

Los homenajeados han recibido como obsequio una reproducción de una obra de Guillermo Gil Pons (Establiments, 1936), pintor contemporáneo que ha convertido la Serra de Tramuntana en la gran protagonista de su trayectoria artística. Sus pinturas al óleo de gran formato inspiran también la imagen de la conmemoración de este año, creada a partir de uno de sus cuadros dedicado al Torrent de Pareis, que se ha convertido en la imagen principal de la campaña.