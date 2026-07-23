Detenido un taxista de Palma por agredir a cabezazos y puñetazos a un conductor de un transfer legal en el aeropuerto

La Policía Nacional ha detenido a un taxista de 53 años y nacionalidad española como autor de un delito de lesiones graves después de que, presuntamente, agrediera de forma violenta a un conductor de un transfer legal que operaba en el aeropuerto de Palma. Los hechos ocurrieron hace unos días en la zona de llegadas de la terminal y provocaron una gran conmoción entre los viajeros y trabajadores que presenciaron la escena.

Según la información recabada, la víctima, conductor de una furgoneta de transporte de pasajeros que prestaba un servicio de transfer legal, se encontraba esperando la llegada de unos clientes con los que tenía contratado previamente el traslado. Mientras aguardaba en la terminal, se dirigió a una persona que también esperaba en la zona de llegadas para preguntarle si era el cliente al que debía recoger.

Fue en ese momento cuando, de manera inesperada, un taxista que se encontraba en las inmediaciones interpretó erróneamente que el conductor estaba captando clientes de forma ilegal. Sin mediar apenas palabra, se acercó a él visiblemente alterado y le recriminó su comportamiento.

Según el relato de la víctima y de varios testigos, el taxista le espetó: «¿Cómo te atreves a ofrecerme un servicio a mí? Soy taxista. Eres un ladrón». Acto seguido, comenzó a golpearle brutalmente, propinándole repetidos cabezazos y puñetazos en la cara y en distintas partes del cuerpo. La agresión fue tan intensa que la víctima acabó desplomándose sobre el suelo, donde continuó recibiendo cabezazos y puñetazos hasta que varias personas consiguieron intervenir para apartar al agresor.

La violencia del ataque obligó a varios trabajadores y usuarios del aeropuerto de Palma a actuar de inmediato para evitar consecuencias aún más graves, mientras otros alertaban a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional.

Como consecuencia de la brutal paliza, el conductor del transfer sufrió la fractura de un labio, la pérdida de una pieza dental y numerosas policontusiones por todo el cuerpo, lesiones por las que precisó asistencia sanitaria. Además de las heridas físicas, la víctima sufrió un importante impacto emocional tras ser atacada cuando simplemente desempeñaba su trabajo.

Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que el taxista había cometido un grave error. El conductor agredido no estaba realizando ninguna captación ilegal de pasajeros ni ejercía como supuesto taxi pirata, sino que prestaba un servicio de transporte previamente contratado y autorizado, actuando conforme a la legalidad.

La equivocación del agresor terminó desembocando en una violenta agresión a base de cabezazos y puñetazos contra un trabajador que se encontraba realizando correctamente su actividad profesional. Tras tomar declaración a la víctima y a varios testigos, cuyos relatos coincidieron en lo esencial, la Policía Nacional procedió a la detención del taxista como presunto autor de un delito de lesiones graves.

Asimismo, según ha podido saber este medio, tanto la central de taxis a la que pertenece el detenido como el Ayuntamiento de Palma serán informados de los hechos para que valoren la adopción de las medidas que consideren oportunas ante el comportamiento protagonizado por uno de los profesionales del sector.