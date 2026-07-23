Batalla campal en Mallorca tras la final del Mundial: patadas y destrozos en comercios entre gritos de «¡españoles hijos de puta!»

Lo que debía ser una noche de pasión deportiva terminó convirtiéndose en un auténtico caos urbano. La victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial 2026 desató una violenta batalla campal en pleno centro del municipio mallorquín de Inca. Tan pronto como el árbitro señaló el pitido final que decidía el campeonato del mundo, la tensión acumulada entre los aficionados de ambos equipos cruzó la línea y dio paso a una lamentable espiral de agresiones físicas.

El epicentro de los altercados se situó en la concurrida Plaza de la Llibertat. En este punto neurálgico del pueblo, la rivalidad futbolística alcanzó niveles insostenibles. Lo que comenzó con cánticos y pique deportivo derivó en enfrentamientos directos, donde seguidores de ambas hinchadas comenzaron a agredirse mutuamente y a lanzarse objetos. Todo esto ocurrió ante la mirada atónita y el estupor de multitud de vecinos que presenciaban la lamentable escena sin poder dar crédito a lo que sucedía.

Según se puede comprobar en las imágenes a las que ha tenido acceso OKBALEARES, varios aficionados radicales se enzarzaron en una lluvia de golpes, patadas, puñetazos y empujones. La violencia no solo se dirigió contra las personas, sino también contra los establecimientos y el mobiliario de la zona.

Durante la trifulca, el impacto de uno de los objetos lanzados provocó la fractura del cristal de un restaurante japonés situado en la misma plaza. Asimismo, en la grabación realizada por un vecino se aprecia cómo los violentos llegaron a tirar al suelo una sombrilla, causando considerables daños en el mobiliario urbano.

El enfrentamiento no solo se libró con puños e impactos. El ambiente hostil tuvo un fuerte reflejo en el plano verbal. Dolorida por la derrota de su selección, una aficionada albiceleste profirió duros insultos hacia la hinchada rival, al grito de «¡españoles hijos de puta!».

A diferencia de lo ocurrido en el resto de la geografía mallorquina, donde la jornada festiva por el título mundial se vivió con total normalidad y sin incidentes destacables, el municipio de Inca estalló durante varios minutos, convirtiendo su plaza central en un preocupante campo de batalla.