Horror a bordo de un velero: un patrón abusa sexualmente de la hija menor de sus clientes durante la travesía por Menorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares acoge este jueves el juicio contra el patrón de un velero, acusado de haber abusado sexualmente de la hija de 14 años de una amiga y clienta habitual. Los hechos ocurrieron durante una travesía veraniega en aguas de la isla de Menorca.

El vínculo entre el procesado y la familia de la víctima comenzó a gestarse en el verano de 2008, durante un viaje por el Caribe. Tras aquel primer contacto, el hombre entabló una estrecha relación de amistad tanto con la madre como con sus hijas. A lo largo del tiempo, esta cercanía se consolidó hasta el punto de impartirles clases de guitarra y fotografía, e incluso llegar a convivir con la familia durante un mes entero. Fruto de esa plena confianza, la madre lo contrató como patrón del velero familiar a lo largo de cinco años.

Sin embargo, esa relación se truncó trágicamente en la madrugada del 19 de agosto de 2017. Mientras el barco permanecía amarrado en una cala menorquina, el acusado se aprovechó de la situación para abalanzarse sobre la menor de 14 años, que dormía a su lado. Durante unos 10 minutos, la sometió a constantes tocamientos de carácter sexual que dejaron a la niña totalmente paralizada por el terror. Al finalizar la agresión, el individuo se quedó dormido abrazado a ella.

Aprovechando ese momento, la menor logró zafarse del varón y buscar refugio junto a su madre. Al día siguiente, obligada por las circunstancias de la navegación, la joven tuvo que sentarse de nuevo a su lado, momento en el que el implicado volvió a tocarle la pierna.

La situación comenzó a salir a la luz cuando la víctima advirtió a la hija de la pareja sentimental de su madre para que tuviera cuidado con el patrón. Poco después, la menor reunió el valor necesario para relatarle a su madre todo lo sucedido, lo que motivó la expulsión inmediata del acusado de la embarcación.

A raíz de este episodio traumático, la menor requirió tratamiento psicológico y fue diagnosticada de estrés postraumático. En diciembre de 2018, la familia formalizó la denuncia ante la justicia.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos descritos constituyen un delito de abuso sexual a menor de 16 años. Por ello, solicita para el procesado una pena de seis años de prisión, además del pago de una indemnización de 10.000 euros a favor de la víctima en concepto de daños morales y perjuicios derivados de la agresión.