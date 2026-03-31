El Barça tiembla sin Raphinha: cinco derrotas en 13 partidos

La lesión de Raphinha es un dolor de cabeza para el Barça. El brasileño pidió el cambio en el primer amistoso de Brasil en este parón de selecciones, en la derrota por 1-2 ante la Francia de Kylian Mbappé. El jugador sintió molestias y rápidamente solicitó ser sustituido. Los exámenes médicos han confirmado la lesión y su baja de la convocatoria con la Canarinha de Carlo Ancelotti: estará un mes de baja por una nueva lesión muscular.

La baja de Raphinha es un mazazo para Hansi Flick y el Barça, sobre todo en un mes tan importante de la competición. En abril se juegan muchas cosas, entre ellas la eliminatoria a ida y vuelta de los cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid, donde está en juego el título más importante de la temporada ante un equipo que ya consiguió doblegarles en la Copa del Rey.

Raphinha estará alrededor de un mes de baja, lo que supone perderse unos seis partidos con el Barça, tres ante el Atlético de Madrid –uno de Liga y la eliminatoria de Champions League–, así como el derbi catalán ante el Espanyol en Liga y otros dos partidos ligueros ante Celta de Vigo y Getafe, todos con el Real Madrid al acecho por el liderato del campeonato doméstico.

Sin Raphinha el Barça pierde potencia, pierde gol y pierde uno de los futbolista que más pelotas recupera, que más errores fuerza a sus rivales por su intensidad como primera línea de presión. El estilo del Barça de Flick depende mucho del espacio y Raphinha es de los jugadores que más y mejor aprovecha tanto los espacios que dejan a su espalda las defensas rivales como los balones en largo de sus compañeros.

De hecho, los datos dan la razón a Raphinha y su impacto en este equipo. Es sin duda uno de los grandes motores del equipo, no solamente por los 19 goles y ocho asistencias que llevan en los 31 partidos que ha disputado hasta el momento, sino porque cuando no estuvo sobre el terreno de juego por otras lesiones musculares que ha ido padeciendo este curso, sus compañeros lo notaron y mucho.

Raphinha es la llave del Barça

Hasta el momento, Raphinha se ha perdido 13 partidos por lesión esta temporada, tres en la liguilla de Champions League, ocho en Liga y otros dos en Copa del Rey. De ellos, el equipo ha perdido cinco y ha empatado otro. En casi la mitad de encuentros en los que no estuvo sobre el verde, el Barça no logró vencer.

Raphinha estuvo lesionado algo más de un mes el pasado mes de octubre. Fue entonces cuando se perdió los primeros nueve partidos, seis de Liga y tres de Champions, momento en el que el Barça perdió ante PSG (1-2), Sevilla (4-1) y Real Madrid (2-1) y dejó escapar puntos ante el Brujas (3-3). Sus compañeros sí fueron capaces de sacar entonces partidos ante Olympiacos (6-1) en Europa y ante la Real Sociedad (2-1), Girona (2-1), Elche (3-1) y Celta (2-4) en Liga.

En enero y febrero se perdió otros cuatro partidos. En Liga ante la Real Sociedad por un golpe en le muslo, donde el Barça perdió 2-1. A principios de febrero, otra vez el muslo, una distensión que le llevó a perderse los cuartos de Copa del Rey ante el Albacete (1-2), el duelo ante el Mallorca de Liga (3-0) y la ida copera de semifinales, donde sus compañeros perdieron por un contundente 4-0 ante el Atlético de Madrid, lo que desencadenó su eliminación.