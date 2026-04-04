El Atlético de Madrid y el Barcelona van a protagonizar el partido más destacado de la jornada 30 de la Liga, donde el Real Madrid estará mirando de reojo para ver si los azulgranas pinchan y así tener la posibilidad de recortar puntos a los azulgranas, aunque los merengues también tendrían que ganar al Real Mallorca. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este partidazo que se juega en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona viaja a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid en el partido que corresponde a la jornada 30 de la Liga. El cuadro dirigido por Hansi Flick quiere mantener la renta respecto al Real Madrid, por lo que están obligados a ganar en un Metropolitano donde los del Cholo Simeone son muy fuertes. Este choque, además, servirá para dar el pistoletazo de salida a los diferentes duelos que van a tener que jugar estos dos equipos, ya que hay que recordar que en los próximos días protagonizarán una eliminatoria apasionante en los cuartos de final de la Champions League.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Barcelona

La Liga programó este frenético Atlético de Madrid – Barcelona de la jornada 30 del campeonato nacional español para este sábado 4 de abril. La patronal que preside Javier Tebas decidió fijar este encuentro entre colchoneros y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este partidazo entre los aficionados en los aledaños del Metropolitano para que no se produzcan incidentes y el balón ruede de manera puntual en el feudo del cuadro rojiblanco.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación privados que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en el campeonato liguero. Este Atlético de Madrid – Barcelona correspondiente a la jornada 30 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recordar que este operador es de pago y habrá que tener activa la suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano, ya que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto rojiblanco, del cuadro azulgrana y los amantes del fútbol español en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Barcelona de la jornada 30 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con ella con un ordenador y no perderse nada de lo que pase en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre la previa de este partidazo entre dos históricos de nuestro país que se juega en la jornada 30 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez concluya el duelo publicaremos la crónica y compartiremos las declaraciones importantes de los protagonistas que nos lleguen desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Barcelona

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes míticos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Atlético de Madrid – Barcelona de la jornada 30 de la Liga van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para contar todo lo que ocurra en la capital de España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Barcelona

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará este emocionante Atlético de Madrid – Barcelona que cayó en la jornada 30 de la Liga. Los colchoneros abandonaron el Vicente Calderón para mudarse en 2017 a este recinto deportivo que tiene aforo para unas 70.000 personas. Se espera que haya un lleno absoluto para este choque tan importante para los colchoneros, presentando este sábado un gran ambiente en sus gradas.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que dirija este emocionante Atlético de Madrid – Barcelona de la jornada 30 de la Liga. Mario Melero López estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano para que analice la acción en cuestión y tome una decisión final.