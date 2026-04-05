Sale a la luz el audio del VAR de la no expulsión a Gerard Martín: «Juega la pelota de forma normal»

Ha salido a la luz el audio del VAR de la no expulsión de Gerard Martín. Busquets Ferrer le mostró la roja por «derribar de forma temeraria» a Thiago Almada. Pero tras ver las imágenes en el monitor, después de que Melero López le llamara desde el VAR, el colegiado cambió de opinión y anuló la tarjeta roja, dejándola en amarilla únicamente. En la conversación entre ambos, el árbitro principal justifica su cambio de opinión diciendo que «el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal».

La secuencia de la jugada sucede de la siguiente manera: Busquets Ferrer muestra la roja en directo y Melero López le llama a capítulo para que valore «una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado». «Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado. Cuando estés en el monitor, me avisas», le advertía Melero desde el VAR tras la expulsión a Gerard Martín, como se escucha en el audio.

Una vez llega Busquets Ferrer al monitor, Melero continúa: «Te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético».

Después de ver la jugada repetida en el monitor y hablar con su compañero en la sala VOR, Busquets Ferrer decide cambiar de opinión y anular la tarjeta roja mostrada a Gerard Martín para dejarla en una amonestación: «Vale, el jugador del Barcelona con control de balón, juega el balón y luego le pisa en una dinámica normal. Voy a cancelar la roja y le muestro amarilla».

La jugada ha traído mucha polémica. Simeone no quiso ni hablar del tema porque «cuando es tan claro no hace falta ni hablar». Además, el técnico recordó que hace unas semanas se dio una acción idéntica a esta en el Betis-Rayo y el CTA, en su Tiempo de Revisión, dijo que era «tarjeta roja para el infractor», independientemente de que llegara antes al balón. Pero en esta ocasión no se aplicó el mismo criterio.