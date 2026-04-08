Peligro en Champions: árbitro maldito para Barcelona y Atlético

Por si la serie entre Barcelona y Atlético no hubiera tenido suficiente dosis de polémica arbitral, toma dos tazas. Existe incertidumbre entre las aficiones de ambos equipos cuando miran la designación arbitral para el choque de ida de cuartos de final de Champions. Ahí aparece su nombre. István Kovács, árbitro rumano. No agrada a unos ni a otros, pues con su arbitraje no han ganado ni unos ni otros. Ni Barcelona ni Atlético han sumado victoria alguna cuando han sido dirigidos por el rumano.

Y antecedentes, haberlos, haylos en ambas direcciones. Dos con los azulgranas y cinco con los rojiblancos. El último, en clave colchonera, ha sido esta misma temporada. Kovács dirigió la penúltima jornada de la fase de liga en el campo del Galatasaray, donde el Atlético rascó un empate. Mientras que con el Barcelona no ha coincidido todavía, la última vez fue en la vuelta de los cuartos de final de la campaña 2023-2024 en su campo ante el PSG (1-4).

Anteriormente, también dirigió al Atlético en cuatro ocasiones recientes. Todas ellas cruces. La más recordada fue el Mundial de Clubes del pasado verano, cuando el PSG arrasó al Atlético en el resultado (4-0), pero no en las sensaciones. Aquel arbitraje desembocó en crítica de Koke al acabar el partido. Asimismo, arbitró el encuentro de ida de los octavos de final de la campaña 2023-2024 en el estadio del Inter de Milán (1-0).

Impartió justicia en la fase de grupos del curso 2022-2023 ante el Brujas, y un año antes en el duelo de ida de cuartos de final contra el Manchester City (1-0). Cinco ocasiones, cuatro derrotas y un empate para el Atlético, mientras que al Barcelona lo arbitró también en la Europa League, en la ida del play-off en su estadio ante el Nápoles (1-1) en la campaña 2021-2022. Dos coincidencias y ninguna victoria para el Barcelona, un empate y una derrota.

Un árbitro maldito para Barcelona y Atlético que vienen de una jornada liguera cargada de polémica arbitral. Gerard Martín, tal y como reconoció el CTA, debió ser expulsado en lugar de simplemente amonestado. Busquets Ferrer así lo había hecho en primera instancia, pero la llamada del VAR cambió su diagnóstico y desató el enfado del Atlético, que se pronunció públicamente hasta el reconocimiento del error por parte del CTA.