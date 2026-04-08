La ambición Simeone: con «ilusión» y «convencimiento» por la Champions

Simeone, que conoce los códigos emocionales del Atlético como si los hubiera escrito él mismo, dio a Griezmann el lugar que se merece y lo hizo antes del partido más importante de la temporada. En la previa de los cuartos de final de Champions contra el Barcelona. Antes de iniciar la ronda de preguntas, alzó el tono y se quitó el traje de entrenador para que hablara el hombre. El mensaje, sentido, y su voz, quebrada en más de un momento, reflejan la pureza de sus palabras. «Te quiero mucho, la sociedad necesita más personas como tú», le dijo. «Aunque si mañana no corres, te vas fuera», bromeó. Agradecimiento y exigencia, que lo que viene para los de Simeone es la Champions.

Es escuchar los acordes del himno continental y salir urticaria a los aficionados del Atlético. Nadie ha estado tan cerca tantas veces y no ha tocado metal como ellos. Nadie desea más ese título que ellos. Para cualquier rojiblanco, conquistar la Champions significaría quedar en paz con el fútbol y supurar tantas heridas. Y entre todos existe una persona, Simeone, que está convencido de que puede ganar la Champions. «Si Dios quiere, jugaremos cinco partidos más de Champions», le dijo a Griezmann. Si uno saca el ábaco y echa cuentas, se traduce como disputar la final de Budapest el próximo 30 de mayo.

Después de más de una década con el partido a partido -mantra que todavía perdura y guía-, Simeone dio un paso más durante la Champions del año pasado. «Tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos. Creo que es el objetivo que tenemos todos los equipos que participamos en la Champions. Y nosotros somos uno de los que participan y tenemos el objetivo de llegar a la final, sí», dijo en enero de 2025, hace algo más de un año. El fin está claro y no lo maquilla. Menos todavía cuando, llegados a abril, tiene a su equipo donde quería, peleando por ello.

Era su idea desde principio de temporada y ha alcanzado la primavera con pulso, nada de alergias. Desde su entorno transmiten que Simeone tiene «ilusión y convencimiento de seguir avanzando» en Champions. Y ahí resurge el partido a partido. Cinco le separan de tan maldito trofeo. El primero lo disputará este miércoles en el Camp Nou ante el Barcelona de Flick. El de este martes será el undécimo enfrentamiento entre ambos técnicos. Dos cuando Flick dirigía al Bayern y el resto desde el banquillo del azulgrana. El saldo es de seis triunfos para Flick, dos en el contador de Simeone y otros dos en tablas.

El asunto vuelve a entrar en Champions, competición que persigue Simeone y de la que Flick se ha convertido en un experto. El alemán posee el mejor porcentaje de triunfos (73,8%) de cualquier técnico en la historia de la máxima competición europea que haya jugado un mínimo de diez partidos. Ha ganado 31 de los 42 encuentros que ha encarado. Aunque su rival de este martes le hizo sangrar en Copa y sudar en Liga.

Le echó de la primera competición mencionada tras una exhibición con goleada incluida en el Metropolitano. Y en la segunda le llevó al límite con un equipo plagado de suplentes, que jugó medio partido con un jugador menos y lo terminó con dos chavales del filial. Se espera una batalla sin cuartel en Champions, la competición por excelencia de Flick y con la que está obsesionado Simeone. Este martes, el primer asalto en el Camp Nou.