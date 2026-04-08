El Barcelona tiene sed de venganza

En el Barcelona tienen sed y hambre de venganza contra el Atlético de Madrid. La eliminación en las semifinales de la Copa del Rey a manos del cuadro colchonero hizo mucho daño en el seno culé y dejó tocado a un vestuario que ahora quiere tomarse la revancha en la Champions. Jugadores como Lamine Yamal o Fermín López le tienen muchas ganas al cuadro colchonero y pueden ser piezas claves para cobrarse esa venganza deseada.

«Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos». Así define la RAE la palabra venganza. Ese es el claro objetivo que tiene el Barcelona este miércoles y que intentará culminar la próxima semana en Madrid. El daño recibido le golpeó el pasado mes a manos del cuadro colchonero. Una eliminación copera que hizo mucho daño en Can Barça.

El Atlético de Madrid le endosó en el duelo de ida un 4-0 en el Metropolitano que hizo temblar los cimientos del proyecto de Hansi Flick. Un tortazo a mano abierta que sonó en toda Europa. En el partido de vuelta, el Barcelona se levantó y realizó su mejor partido del año. Pero se quedó en la orilla. Ganó 3-0 y no pudo ni igualar la eliminatoria.

Una venganza del Barcelona a fuego lento

Dolió mucho en el Barcelona quedarse sin final de Copa del Rey por el mal partido realizado en Madrid y ahora los de Hansi Flick no quieren que suceda lo mismo. Quieren cobrarse la venganza con el partido de ida de los cuartos de Champions en el Camp Nou. El técnico alemán tiene muy claro que para acercarse a semifinales deben hacer lo mismo e intentar dejar la eliminatoria casi sentenciada en el partido de ida.

Pero el Barcelona no tendrá fácil esa misión. El Atlético de Madrid le propondrá un partido duro y físico, que no se parecerá en nada al 3-0 de la vuelta copera donde casi remontan un resultado muy adverso. El Camp Nou se viste para la ocasión y en el ambiente se respira un aire a venganza. Todo o nada en la Champions.