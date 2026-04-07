El grave problema que se le presenta al Barcelona con su centro del campo para la Champions

El Barcelona tiene por delante un grave problema en su centro del campo de cara a la eliminatoria de la Champions League contra el Atlético de Madrid. El problema comenzará este miércoles con el partido de ida en el Camp Nou, ya que Hansi Flick no podrá contar ni con Frenkie de Jong ni con Marc Bernal. Los dos están lesionados y dejan al equipo cojo en esa parcela.

Marc Bernal se lesionó el pasado sábado durante el partido de Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hansi Flick le dio descanso al canterano azulgrana, pero antes del descanso se vio obligado a sacarlo de manera obligada por las molestias que presentaba Araujo.

El canterano culé se lesionó en el inicio de la segunda parte en su tobillo y terminó sufriendo un esguince que le dejará fuera de juego unos diez días. Se pierde seguro la ida y casi seguro tampoco podrá estar en la vuelta la semana que viene.

El caso de Frenkie de Jong es diferente. El mediocentro holandés cayó lesionado a finales del mes de febrero y ya se ha perdido ocho partidos con el Barcelona. Todo apuntaba que podía regresar para este duelo de Champions, pero tampoco será posible. De Jong no entrenó en la previa del partido contra el Atlético de Madrid y es baja definitiva para este choque. Intentará llegar ante el Espanyol, pero no hay nada seguro. Lo que está claro es que tendrá muy complicado llegar al 100% para la vuelta.

Pedri liderará, como siempre, el centro del campo del Barcelona

Estas dos bajas en el centro del campo deja a Hansi Flick en una situación complicada para plantear el partido contra el Atlético de Madrid. Pierde a dos piezas claves en esta parcela. Pedri será seguro titular, pero las lesiones de sus compañeros de posición están provocando que lo tenga que jugar absolutamente todo. En el Metropolitano acabó agotado y veremos hasta cuando le da la gasolina a este ritmo.

Eric García será titular junto a Pedri en el centro del campo del Barcelona. El defensor culé volverá a actuar como parche, al igual que ya hizo el pasado fin de semana en Madrid. Tiene la suerte de que en el lateral derecho ha regresado Koundé. Pero su perfil no es el de Bernal o De Jong. La tercera pieza tendrá que ser Fermín. Pero es evidente que el Barça pierde pie y fluidez en su juego para uno de los partidos más importantes del curso. La opción de Casadó ya ha demostrado Flick por activa y por pasiva que no cuenta con ella.