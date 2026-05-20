Este pueblo de Sevilla entra en el negocio de los jets privados tras una inversión de 12 millones por parte de una empresa suiza

La industria del lujo no siempre aterriza en Dubái, Miami o Mónaco. A veces lo hace entre olivares, parques logísticos y municipios alejados del ruido financiero habitual. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Carmona (Sevilla), una localidad sevillana de poco más de 29.000 habitantes que ha captado la atención de una de las compañías aeronáuticas más exclusivas de Europa.

La firma suiza Pilatus Aircraft, especializada en aviones de entrenamiento militar y jets privados de alta gama, ha invertido más de 12 millones de euros en la compra de terrenos para levantar su futura fábrica en España. El movimiento, que podría derivar en una inversión total superior a los 100 millones y la creación de cientos de empleos, coloca a este rincón andaluz en un mapa hasta ahora reservado a grandes polos industriales y tecnológicos.

De la Suiza aeronáutica a un municipio sevillano

Pilatus Aircraft no es una compañía cualquiera. La empresa suiza lleva décadas construyendo aeronaves asociadas a la exclusividad y la aviación ejecutiva. Sus modelos son utilizados tanto para entrenamiento militar como por clientes vinculados al universo de los vuelos privados, un sector que vive una nueva edad dorada desde la pandemia.

En lugar de apostar por grandes núcleos urbanos, la compañía ha elegido Carmona (Sevilla) para desarrollar uno de sus proyectos estratégicos en el sur de Europa. Allí ha adquirido más de 97.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Logístico de la localidad, espacio suficiente para levantar instalaciones de gran dimensión destinadas a la fabricación y ensamblaje de aeronaves.

El boom silencioso de los jets privados

Aunque durante años los jets privados fueron vistos como un símbolo reservado a multimillonarios y celebridades, el sector ha cambiado radicalmente en la última década. Empresas tecnológicas, directivos internacionales y grandes patrimonios han impulsado un crecimiento sostenido de la aviación ejecutiva, especialmente en Europa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pilatus Aircraft Ltd (@pilatusaircraft)

La discreción, la flexibilidad y el ahorro de tiempo han convertido estos vuelos en un activo empresarial más. Y compañías como Pilatus han sabido posicionarse precisamente en ese segmento premium.

Durante años, la imagen internacional de Andalucía estuvo ligada casi exclusivamente al turismo, la hostelería o las segundas residencias de lujo. Pero proyectos como este empiezan a construir otra historia: la de una comunidad capaz de atraer inversión tecnológica e industrial vinculada a sectores de alto valor añadido.

Si los plazos previstos se cumplen, la futura planta podría entrar en funcionamiento entre 2027 y 2028. Para entonces, Carmona podría haberse convertido en uno de los nombres inesperados dentro de la nueva geografía europea de la aviación privada.