Atlético de Madrid-Barcelona: la batalla final

La batalla final entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputa este martes en el Metropolitano (21:00 horas) con motivo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El tercer y último duelo de una trilogía apasionante que ha dejado decenas de batallas. El sexto de una temporada donde colchoneros y culés se han convertido en enemigos íntimos. La capital de España cierra esta batalla final y solamente uno puede ser semifinalista europeo.

El partido del Metropolitano será otra batalla más entre dos equipos que han vivido estos tres partidos en abril como una auténtica guerra. Quejas arbitrales contra UEFA y CTA, expulsiones, tanganas y tensiones que hacen que este partido sea una batalla final. Y lo será con más tensión que nunca, ya que está en juego un puesto en semifinales de la Copa de Europa.

El Atlético de Madrid busca llegar a una semifinal de Champions nueve años después. Desde 2017 (perdió contra el Real Madrid) no pisa esta ronda y ahora lo tiene muy cerca. Los rojiblancos tienen la misión de defender en el Metropolitano el 0-2 de la ida en el Camp Nou. La expulsión de Cubarsí cambió el partido y el golazo de Julián Álvarez lo definió. El segundo tanto colchonero lo hizo Sorloth en la segunda parte.

Simeone podrá contar para esta batalla final con Oblak y Barrios, aunque ambos apuntan a ser suplentes frente al Barcelona. Musso y un centro del campo idéntico al que formó en la ida es lo que apunta a formar el once del Atlético de Madrid. Las bajas de Hancko y Giménez por lesión, y Pubill por sanción, son una certeza.

El Atlético de Madrid tendrá en este partido de vuelta la fuerza del Metropolitano en uno de sus partidos más importantes de la temporada, sabiendo que el próximo sábado viajarán a Sevilla para disputar la final de Copa del Rey. El estadio rojiblanco presentará un lleno total y los de Simeone se reforzarán para defender el 0-2.

El Barcelona busca la remontada contra el Atlético de Madrid

Por otro lado, el Barcelona viaja a Madrid convencido de que pueden conseguir la remontada a pesar del 0-2 de la ida. Los de Hansi Flick irán con todas sus fuerzas al Metropolitano para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Saben de la dificultad, pero en el vestuario culé creen que es posible.

Marc Bernal viajó con el equipo a Madrid, pero no está preparado todavía para tener minutos de importancia en un partido tan importante. Raphinha y Christensen son las otras dos bajas por lesión. Tampoco estará Cubarsí por sanción y la defensa azulgrana es la parcela más dañada para el partido del Metropolitano.

De Jong ya está recuperado, pero apenas tuvo unos pocos minutos en el derbi catalán contra el Espanyol. El mediocentro holandés podría salir de inicio, pero no podrá aguantar todo el final. El resto de dudas en el once Flick están en Gerard Martín tras el susto dado en el derbi catalán y el delantero. Apostar por Lewandowski o por un falso 9 como Olmo, ahí está la cuestión.

Lamine Yamal será la mayor baza del Barcelona si de verdad quiere remontar la eliminatoria. Un gran nivel por su parte este martes le dará más opciones para darle la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano.

Posibles onces de Atlético de Madrid y Barcelona