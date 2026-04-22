Elche-Atlético: primera sesión en el diván

Ya llueve menos en el Atlético. No significa que no dejen de caer precipitaciones, pero ya no resultan tan punzantes como hace días cuando la Real Sociedad firmó la defunción rojiblanca en la final de Copa del Rey. El Atlético se marchó de Sevilla a Madrid la misma madrugada tras el partido y no se ejercitaron ni domingo ni lunes. Dos días para lamerse las heridas. El duelo ha durado eso, 48 horas, tampoco hay tiempo para más. Dentro de una semana pelearán por alcanzar la final de Champions y, entre medias, disputan dos jornadas de Liga. Este miércoles, ante el Elche, la primera sesión en el diván del Atlético.

El golpe en lo anímico para las huestes que lidera Diego Pablo Simeone fue duro. El equipo rojiblanco llegaba a esa final animado tras eliminar al FC Barcelona días antes en los cuartos de final de la Liga de Campeones y ahora espera que haber encontrado la fórmula para recuperar la motivación y la energía para medirse a un Elche que ya le arañó un punto en el Metropolitano (1-1), aunque por entonces el conjunto franjiverde andaba algo más sólido que ahora.

La derrota en la capital hispalense dejó al Atlético con sólo una baza en esta temporada, la de la Champions, con unas semifinales que arrancarán la semana que viene en Madrid ante el Arsenal FC inglés y que debe igualmente aparcar de su cabeza si no quiere seguir cediendo terreno en una clasificación liguera donde marcha cuarto, ya a 22 puntos del líder y a cuatro del Villarreal CF, tercero. El colchón con el quinto clasificado, el Real Betis, aún es amplio, once unidades, para que haya urgencias nuevas.

De momento, Simeone no podrá contar con Ademola Lookman, David Hancko, Alexander Sorloth y José María Giménez por diversos problemas físicos, mientras que podría devolver la portería al esloveno Jan Oblak y aprovechar el partido para dar minutos y ritmo a un jugador importante como Pablo Barrios de cara al duelo contra los ‘gunners’. Jugadores como Alex Baena, Nico González, Thiago Almada o Clement Lenglet también se perfilan titulares en este duelo donde la duda mayor reside en quién será el ‘9’ ya que todo hace indicar que Julián Álvarez tendrá descanso.

Simeone tiene a su favor la amplitud de su plantilla y podrá disponer, si lo desea, de un once muy competitivo en el Martínez Valero, primera de las dos paradas previas antes de la Champions, con la segunda en casa ante el Athletic Club. «Para llegar de la mejor manera ahí (al Arsenal), tenemos que empezar estando bien mañana miércoles», advirtió el Cholo en la previa. El Elche, al contrario que el Atlético, ha tenido una decena de días para preparar con mimo este encuentro para el que Eder Sarabia recupera a Pedro Bigas, sancionado en el último derbi regional, para un once donde podría renunciar a uno de sus delanteros y poner a un jugador de perfil centrocampista.