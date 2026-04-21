Te contamos qué día es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Elche - Atlético de Madrid de la Liga Este Elche - Atlético de Madrid es de la jornada 33 de la Liga y se disputará en el Martínez Valero El Atlético de Madrid buscará levantarse tras perder la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis

El Atlético de Madrid afronta un partido complicado después de perder la final de la Copa del Rey, ya que el Elche, su rival en esta jornada 33 de la Liga, se está jugando la vida. Los ilicitanos arrancan esta fecha en puestos de descenso y esperan las rotaciones de los rojiblancos para poder dar la sorpresa y sumar tres puntos que pueden ser importantes. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Martínez Valero.

Horario del Elche – Atlético de Madrid: a qué hora es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en el partido que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone llega tras haber caído en la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis frente a la Real Sociedad, por lo que buscarán levantarse con una victoria. También estarán mirando de reojo las semifinales de la Champions, por lo que podrían producirse rotaciones. Los de Eder Sarabia esperan aprovecharse de un posible bajón anímico de los rojiblancos, por lo que se espera un buen partido en el feudo ilicitano.

Cuándo es el Elche – Atlético de Madrid de la Liga

La Liga ha programado este vibrante Elche – Atlético de Madrid de la jornada 33 del campeonato nacional español para este miércoles 22 de abril. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado el arranque de este partidazo entre ilicitanos y colchoneros en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos equipos para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Martínez Valero.

Dónde ver en directo gratis el Elche vs Atlético de Madrid: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los diferentes partidos que se disputan en la competición liguera son Movistar+ y Dazn. Este Elche – Atlético de Madrid será retransmitido por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recalcar una vez más que este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado para no perderse nada de lo que suceda en la tarde del miércoles en el Martínez Valero, lo que se traduce en que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los hinchas del conjunto ilicitano, los seguidores del cuadro colchonero y los amantes del fútbol español en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Elche – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 33 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como son teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también este operador pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver lo que suceda en el Martínez Valero.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este duelo apasionante que cayó en la jornada 33 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica de lo que suceda en este Elche – Atlético de Madrid y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Martínez Valero.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los hinchas de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este partido de la jornada 33 de la Liga tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Onda Cero, Cope, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con el Martínez Valero para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este frenético Elche – Atlético de Madrid.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Elche – Atlético de Madrid?

El Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Alicante, será el campo donde se disputará este Elche – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 33 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1976, por lo que en septiembre cumplirá 50 añitos de historia. Tiene un aforo para algo más de 31.300 aficionados y se espera que, pese a ser un encuentro intersemanal, haya una gran entrada para animar a los suyos, ya que están peleando por salir de los puestos de descenso.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que dirija la contienda Elche – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 33 de la Liga. A los mandos del VAR estará Raúl Martín González, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que se instalará entre los dos banquillos del Martínez Valero.