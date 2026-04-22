El Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza a una semana de las semifinales de Champions. El conjunto rojiblanco cayó ante el Elche en el Martínez Valero por 3-2 y sumó su cuarta derrota consecutiva. Simeone volvió a optar por un equipo plagado de rotaciones y lo pagó caro. Un doble error de Almada a los 30 de juego le costó la expulsión y el penalti con el que los ilicitanos convirtieron el 2-1. En el equipo local, el actor protagonista fue el central David Affengruber, que contribuyó con un gol, forzó la roja de Almada y asistió en el tercer y definitivo tanto.

El partido comenzó accidentado, con un retraso de seis minutos por un fallo de conexión entre la sala VOR y Cuadra Fernández, árbitro del encuentro. Pese a contar con los menos habituales, el conjunto colchonero no tardó en exhibir su colmillo. A los diez minutos de partido, Nico González recuperó cerca de la frontal de su propia área y sólo necesitó un toque de un compañero en toda la jugada para adelantar a los suyos. El argentino condujo hasta el campo rival y encontró a Mendoza de espaldas dentro del área. El ex del Elche recordó al de la primera vuelta con los ilicitanos para, con un devolución exquisita, ceder a Nico González; que no falló ante Dituro.

Los locales no modificaron el plan al verse por debajo en el electrónico. Habían sido valientes de inicio, lo pagaron y ya no tenían nada que perder. El empate de los de Eder Sarabia llegó siete minutos después. Los rojiblancos se durmieron en la segunda jugada de un córner, situación que aprovechó Affengruber para recoger un balón peinado de Tete Morente y batir a Oblak sin oposición. Alegría truncada para el Atlético, al que le tocaba volver a remar.

Affengruber volvió a erigirse como protagonista absoluto del encuentro. El central persiguió a Thiago Almada hasta el área rival y mordió en el momento preciso. La inexplicable falta de tensión del argentino se unió con la agudeza del defensor. El hambre con las ganas de comer. Affengruber se plantó ante Oblak en un dos contra uno y Almada empeoró las cosas en lugar de enmendar su error. El atacante agarró al austriaco y propició un castigo ya difícil de ver en el fútbol: penalti y tarjeta roja. André da Silva no falló desde los 11 metros para poner el 2-1 en el marcador.

Necesitado de una victoria para abandonar los puestos de descenso, el Elche no pudo respirar con la superioridad numérica. Idéntico protagonista y mismo desenlace que en el inicio. Nico González volvió a firmar una gran jugada individual, superando a Dituro con un sombrero y rematando de cabeza su propia acción ante un Affengruber que, estuvo cerca de volver a vestirse de héroe, pero no pudo evitar el tanto. Cuadra Fernández anuló el tanto, al señalar que el balón había salido a saque de puerta previamente. La intervención del VAR confirmó el empate colchonero antes del descanso.

Almada le sale caro al Atlético en Elche

Pese a la rápida reacción al 2-1, los visitantes pagaron el desgaste de la inferioridad numérica en la segunda mitad. Simeone lo intentó agotando los cambios en el 60′. La entrada de Griezmann, Barrios y Giuliano no frenó a un Elche que sumaba minutos de posesión… pero generó peligro real a balón parado. De nuevo desde el córner, y otra vez con Affengruber involucrado, los de Sarabia superaron a Oblak. El central austriaco centró a la media vuelta tras un saque de córner y encontró sólo a André da Silva, que no falló para sumar su doblete y certificar un triunfo que saca al Elche de los puestos de descenso.

Los locales perdonaron el cuarto, que tuvo en sus botas Álvaro Rodríguez en varias ocasiones. También gozó de oportunidades el Atlético, pero Dituro sacó una buena mano a Antoine Griezmann. La expulsión de Almada acabó siendo una losa para los colchoneros, que estuvieron a remolque desde el 3-2 y siguen acumulando malas sensaciones antes de la Champions.