Otra chapuza en la Liga: el Elche-Atlético comenzó con seis minutos de retraso por problemas con el VAR

El duelo de la jornada 33 de la Liga entre el Elche y el Atlético de Madrid, que se disputaba este miércoles en el Martínez Valero, comenzó con seis minutos de retraso por problemas de comunicación entre el árbitro y la sala del VAR en Las Rozas. Otra chapuza del campeonato español que vuelve a repetirse. Hay que recordar que hace unos meses se llegó a disputar la primera mitad del Rayo Vallecano-Barcelona en Vallecas sin VAR.

Minutos antes de las 19:00 en punto de la tarde, el partido entre Elche y Atlético de Madrid estaba a punto de comenzar en el Martínez Valero. Pero de repente, Cuadra Fernández, colegiado del duelo, se acercó a la zona del delegado de campo del cuadro local y el partido no empezó a su hora.

Tardó seis minutos en comenzar el partido. Los jugadores, mientras, esperaban tocando la pelota sobre el césped y las aficiones dentro del estadio no sabían nada. Tampoco los televidentes. Nadie sabía nada y nadie informaba de nada por megafonía. Un desastre absoluto.

Problemas con el VAR en el Elche-Atlético

El partido comenzó con seis minutos de retraso y pocos instantes después, los comentaristas de DAZN anunciaron que el retraso se debía a un fallo en la comunicación desde la sala VAR con Cuadra Fernández. Otra chapuza de la Liga que se ha visto en el mundo entero. Y otro partido en el que hay problemas con la comunicación con el VAR.

Hay que recordar que en la primera vuelta de la temporada esto ya ocurrió en un importante partido y fue incluso mucho más grave. La primera parte del Rayo Vallecano-Barcelona en Vallecas se jugó sin VAR y el colegiado del encuentro pitó un penalti de Lamine Yamal que no era. No pudo revisarlo, claro. El encuentro terminó en empate. Esta vez no hubo polémica, pero volvieron las chapuzas a la Liga.