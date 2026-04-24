Atlético de Madrid – Athletic Club: horario y cómo ver por TV en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga

El Atlético de Madrid y el Athletic Club van a protagonizar un auténtico partidazo en el Metropolitano, ya que siempre que estos dos conjuntos se miden sobre el terreno de juego podemos esperar goles y polémicas. En esta jornada 32 de la Liga veremos qué hacen ambos equipos, que, sin duda, intentarán llevarse los tres puntos aunque los colchoneros estén pensando más en la Champions League. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que suceda en este partidazo.

Horario del Atlético de Madrid – Athletic Club: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en la capital de España la visita del Athletic Club para jugar el partido que corresponde a la jornada 32 de la Liga. El cuadro que dirige el Cholo Simeone no ha conseguido levantarse tras el tropiezo en la final de la Copa del Rey y ahora está mirando a las semifinales de la Champions League, por lo que podría tirar de rotaciones para este choque ante el combinado vasco. Por su parte, los de Bilbao necesitan asaltar el Metropolitano para intentar seguir peleando por puestos europeos, ya que hay muchos equipos metidos en esa lucha.

Cuándo es el partido de Liga Atlético de Madrid – Athletic Club

La Liga ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Athletic Club de la jornada 32 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 25 de abril. El organismo que dirige Javier Tebas ha fijado este choque entre dos clubes históricos de nuestro país en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad sin incidentes ni altercados entre los aficionados en los aledaños del Metropolitano para que el choque pueda arrancar puntualmente en el feudo rojiblanco.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Athletic Club: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputan cada fin de semana. Este Atlético de Madrid – Athletic Club de la jornada 32 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, lo que se traduce en que lo que ocurra en el Metropolitano no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los hinchas del conjunto colchonero, del cuadro vasco y los seguidores del campeonato liguero español también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Athletic Club correspondiente a la jornada 32 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que destacar que estará operativa la página web de este medio para que todos puedan ver con un ordenador lo que suceda en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 32 de la Liga que se disputa en el Metropolitano. Cuando acabe el choque Atlético de Madrid – Athletic Club publicaremos la crónica del partido y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que se produzcan en el feudo rojiblanco.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Athletic Club

Por otro lado, todos los seguidores de estos dos conjuntos con gran historia en nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que también van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que ocurra en el Metropolitano. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el estadio colchonero para narrar lo que esté ocurriendo en el Atlético de Madrid – Athletic Club de la jornada 32 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Athletic Club?

El Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará este Atlético de Madrid – Athletic Club de la jornada 32 de la Liga. Fue en 2017 cuando los colchoneros dejaron atrás el mítico Vicente Calderón, curiosamente se despidieron con victoria frente al cuadro vasco. Ahora, en su nueva casa, los rojiblancos tienen aforo para unas 70.000 personas y se espera que haya una gran entrada este sábado para este choque.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Athletic Club correspondiente a la jornada 32 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que tiene que revisar las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde del Metropolitano para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y aconsejarle que se acerque a la pantalla a analizar la acción en cuestión y tomar una decisión.