Llegamos al viernes y con ello estamos a las puertas del fin de semana, de modo que el precio de la gasolina vuelve a ser clave, y más si tenemos pensado hacer una pequeña escapada, así que no son pocos los que miran dónde repostar antes de salir o incluso antes de terminar la jornada. Toma nota entonces, si quieres saber cuál es el precio de la gasolina hoy 5 de junio y localiza las gasolineras más baratas de Madrid.

Porque al final todo suma ya que en Madrid sigue habiendo diferencias claras entre gasolineras y, dependiendo de dónde pares, puedes pagar bastante más o menos por el mismo depósito. Y eso, cuando haces números, se nota. Además, los precios siguen ajustándose poco a poco según lo que pasa en el mercado del petróleo, aunque ese cambio no siempre se vea de un día para otro. Por eso muchos conductores ya tienen como costumbre mirar precios antes de repostar, y para ello, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es una de las herramientas más utilizadas, ya que recoge los datos que comunican las propias estaciones de servicio. Así es más fácil encontrar las opciones más baratas en este viernes 5 de julio, con precio actualizado y dónde están las gasolineras más baratas en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son algunas de las estaciones de servicio con los precios más bajos en la Comunidad de Madrid para este viernes 5 de junio.

Gasolina 95

Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,369 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l. Gasolinera Torrejón : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida de la Democracia, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avenida de la Democracia, 41 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,389 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l. Ballenoil: Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l. Alcampo : Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l.

: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l. Shell : Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l.

: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,559 €/l. Confor Auto : Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,569 €/l. Shell : Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l.

: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,578 €/l. Shell : Madrid, Carretera de Valencia km 14,800 – 1,579 €/l.

: Madrid, Carretera de Valencia km 14,800 – 1,579 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,581 €/l.

: Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,581 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,581 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,581 €/l. Galp : Navalcarnero, Polígono Alparache s/n – 1,589 €/l.

: Navalcarnero, Polígono Alparache s/n – 1,589 €/l. BP Río Corvo 365 : Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,599 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,599 €/l. BP San Peter 365 : Madrid, A-3 km 11,200 – 1,599 €/l.

: Madrid, A-3 km 11,200 – 1,599 €/l. E.Leclerc : Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,599 €/l.

: Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,599 €/l. Confort Auto : La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l.

: La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l. Cepsa San Fernando 365 : San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,599 €/l.

: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,599 €/l. BP La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,599 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,599 €/l. BP Dualez 365 : El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.

: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l. Q8 : Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l.

: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,619 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 : Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l.

: Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l. Cepsa La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l. Galp : Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n – 1,629 €/l.

: Collado Villalba, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n – 1,629 €/l. Carrefour : Alcobendas, Carretera A-1 km 14,500 – 1,629 €/l.

: Alcobendas, Carretera A-1 km 14,500 – 1,629 €/l. Avia : Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,629 €/l.

: Alcorcón, Carretera M-506 km 4 – 1,629 €/l. Petrokal: Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17 – 1,629 €/l.

Diésel

Ballenoil : Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Nuestra Sra. de Fátima, 22 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,449 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,449 €/l. Ballenoil : Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l.

: Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l. OD06 : Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l.

: Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l. Confort Auto : La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,498 €/l.

: La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,498 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,499 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,499 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,499 €/l.

: Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n (Ciudad Loranca) – 1,499 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l. Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,499 €/l. E.Leclerc : Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l. Gasexpress : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,499 €/l. Plenergy : Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,499 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,499 €/l. Petroprix: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,499 €/l.

El Mapa de Geoportal para dar con las gasolineras más baratas

El Geoportal del Ministerio es, tal y como acabamos de ver, una herramienta que resulta bastante práctica para ver cómo están los precios del combustible en cada momento. Recoge los datos que envían las estaciones de servicio y los muestra de forma sencilla para poder compararlos en forma de listados.

Pero eso no es todo ya que una de las funciones más útiles es ordenar por precio, de modo que puedes ver directamente cuáles son las gasolineras más baratas sin tener que ir mirando una por una. En una comunidad como Madrid, con tantas opciones, esto ahorra bastante tiempo. Además, podéis ver resultados en forma de listados como los que te acabamos de enseñar o también en forma de mapa en el que localizar estaciones cercanas y comprobar cuánto cuesta repostar en cada una. Es útil si estás en ruta o si quieres decidir antes de salir. Además, se puede filtrar por tipo de carburante, ya sea gasolina 95, gasolina 98 o diésel. De esta forma solo aparecen las opciones que interesan y es más fácil comparar.

Aquí os dejamos un mapa, a modo de ejemplo para que veas de qué modo aparece una zona de Madrid, dentro del Geoportal: