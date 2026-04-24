Simeone confirma que Lookman sigue siendo baja y lanza un dardo a sus críticos: «Menos mal que lo quité, eh»

Simeone atendió en la mañana de este viernes a los medios de comunicación en la previa del duelo de la jornada 32 de Liga que medirá al Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano. El técnico argentino confirmó la baja de Ademola Lookman contra el cuadro vasco y remarcó que «menos mal» que lo cambiaron en el segundo tiempo de la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, porque, de no haberlo hecho, «seguramente» sería «peor» su dolencia.

«Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo hemos sacado del partido de La Cartuja, eh, porque, si no, seguramente era peor… Pero, bueno, no pasa nada», expuso el técnico argentino, recordando su sustitución en la final de la Copa.

Ese cambio generó algunas críticas entre los medios de comunicación y algún sector de la afición, al considerar que el atacante nigeriano, que fue el autor del 1-1 en la final, estaba siendo de los mejores del encuentro en el conjunto rojiblanco.

Lookman no se ha entrenado con el grupo desde entonces, a causa de unas molestias físicas que tienen «riesgo de una lesión», según el parte médico del club, por lo que sigue un plan individualizado.

El pasado sábado, cuando Simeone fue preguntado por la sustitución del extremo en la final, lo explicó desde el punto de vista de una decisión técnica: «Porque entendía que, con Sorloth jugando ahí de ‘9’, podíamos tener más situaciones de gol y que Julián podía cumplir lo que estaba haciendo Lookman y posteriormente Baena, que lo tiramos más a la izquierda. Entendí el cambio de esa manera».

Simeone analiza el partido contra el Athletic

Simeone «piensa cero en el Arsenal» en este momento, enfocado en el duelo de este sábado contra el Athletic Club, en el que remarcó que su equipo tiene que «hacer un partido importante para llegar mejor» a la ida de las semifinales de la Champions del próximo miércoles contra el club londinense.

«Entiendo que siempre es importante hacer las cosas bien en el partido anterior a cualquier competencia que te toque jugar. Este sábado tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor a lo que venga el miércoles», proclamó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Deportivo de Majadahonda, después del entrenamiento matutino.

Simeone le da al choque contra el Athletic «la misma importancia que en la previa» intenta «darle a todos los partidos». «Este sábado nos vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante hace un par de días que lo deja más tranquilo en su posición de la tabla y con futbolistas que sabemos que son importantes. Intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», explicó.

El Atlético de Madrid es cuarto en la clasificación. «Siempre nosotros intentamos mirar a quién tenemos más cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En este caso, creo que estamos a cinco puntos del Villarreal (tercero) y a ocho del Betis (quinto)», señaló el entrenador, que defendió sus rotaciones en determinados encuentros, entre una fase tan decisiva de la Copa del Rey y la Liga de Campeones, pese a las quejas de algunos de los conjuntos que luchan por salvarse, tras jugar con los habituales suplentes y canteranos en las derrotas con el Sevilla (2-1) y el Elche (3-2).