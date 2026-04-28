Koke: «Una semifinal de Champions es como la primera cita con una chica, te remueve el estómago»

Palabra de capitán para el Atlético. Koke compareció ante los medios de comunicación junto a Simeone para analizar lo que viene, que son unas semifinales de Champions. Las séptimas en la historia del club; las cuartas del Cholismo. El centrocampista, que vive una segunda juventud a sus 34 años, busca la que sería su tercera final de Champions.

«Cuando se acerca el partido crece el nerviosismo y se revuelve el estómago, como cuando tienes la primera cita con un chica. Con el calentamiento se pasa todo. Es un partido de fútbol y lo juegas con muchas ganas, como venimos haciendo. Tenemos mucha ilusión. No siento que sea mi última oportunidad para ganar la Champions. Estoy disfrutando esta temporada. No sé si jugaré alguna más, pero sí voy a disfrutarlo muchísimo», inició Koke.

El capitán cambia de pareja de baile para el Arsenal. A su lado no estará Barrios, de nuevo lesionado. «No pierdo yo solo, sino todo el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros. Tiene un futuro grandísimo. Está teniendo mala suerte con las lesiones. Perdemos energía, su saber estar y sus ganas. He hablado con él y le mando mucha fuerza», expresó Koke.

«Estos partidos se deciden por detalles, el nivel de cada equipo es muy grande Hay que tener cabeza fría para saber cuándo atacar y cuándo replegarse bien. Se va a decidir por detalles. Cada día me motiva más estar aquí y seguir trabajando como todos estos años. Eso me motiva a sacar el nivel que estoy mostrando esta temporada», añadió Koke.

El de este miércoles será el último partido de Champions en el Metropolitano para Griezmann. «Si se puede despedir con la Champions sería increíble. Todos tenemos la motivación de ganar la Champions. Trabajamos para lograr lo máximo y lo máximo ahora mismo es la Champions. Lo pasado, pasado está. No noto nada raro ni que vaya a pasar algo malo. No percibo nada diferente a otras semifinales», finalizó Koke.