El Via Crucis de Pablo Barrios: tres lesiones en tres meses y un historial alarmante

Llegado el minuto 58 de partido, con el Atlético repuesto con los goles de Griezmann y Sorloth, un ángel pasó por el Metropolitano. El silencio se apoderó del feudo colchonero cuando entraba en ebullición. Pablo Barrios echó el balón fuera, su mirada quedó perdida y los calores recorrieron los cuerpos. Especialmente el de Simeone, que se quitó la chaqueta frustrado. Barrios fue sustituido y enfiló el túnel de vestuarios con el rostro escondido por la camiseta.

Revivían sus fantasmas. Había vuelto a la titularidad por primera vez desde el pasado 8 de febrero, cuando comenzaron sus penurias. Se lesionó ante el Betis y se perdió un mes de competición plagado de minas. La semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona y la eliminatoria ante el Brujas. Regresó para la ida contra el Tottenham, pero volvió a recaer. Desde entonces se ha ido con cautela y respetando los plazos, que pasaban por minutos ante el Elche y titularidad ante el Athletic para llegar al Arsenal rodado.

Lo primero se cumplió, pero lo segundo salió cruz. Tercera lesión en tres meses. «Sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club. Se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. Realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», informó el Atlético en redes sociales.

Ya son 16 los partidos que se ha perdido esta temporada por lesión. Más que los diez del curso pasado, aunque menos que los 19 de hace dos campañas. Claro que esa cifra se podría superar cuando finalice el mes de mayo. Su historial de lesiones es alarmante, más si cabe cuando uno se fija en su partida de nacimiento y observa que solo tiene 22 primaveras. Se perderá la semifinal de Champions y tendría complicada una hipotética final.

El vestuario le ha brindado el apoyo; empezando por Simeone, líder de todo lo que sucede dentro de él. «La vida, muchas veces nos pone dificultades en el camino, a él se le están poniendo este año, con las lesiones. Lo tiene que tomar como aprendizaje, con la fuerza para aprender, para volver más fuerte, trabajar. Antes del partido le dije que confío mucho en él. Le esperaremos, ojalá que sea lo menos posible, para que pueda estar en el final de temporada», dijo.

Baena reflejó la sensación de sus compañeros. «Pablo Barrios para nosotros es un jugador muy importante, que viene de una recaída de la lesión de hace unos meses. Es un amigo, me duele verle así, porque también he pasado por eso a principios de año, sé lo que se siente y encima es un jugador que se cuida al cien por cien. Son cosas de fútbol. Esperemos que sea lo menos posible. La gente podría pensar que no se cuida, pero Pablo trabaja duro, cuida su alimentación, se preocupa por su descanso… Son cosas que pasan en la vida y en el fútbol», señaló. Pablo Barrios se rompió y con él todo el Atlético.