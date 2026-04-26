El Atlético confirma la lesión Pablo Barrios y se pierde jugar en Champions contra el Arsenal

El Atlético de Madrid ha publicado el parte médico de la lesión de Pablo Barrios. El centrocampista se tiró al suelo en el partido de este sábado ante el Athletic, y el club rojiblanco ha confirmado los malos presagios y no podrá jugar el partido de ida de semifinales de Champions ante el Arsenal en el Metropolitano. Una baja muy sensible para Simeone de cara a la misión de sacar un resultado ventajoso para Londres.

Concretamente, Pablo Barrio sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. El Atlético informó que se someterá a sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación. Aunque no dieron una fecha de vuelta, el madrileño estará fuera de los terrenos de juego la semana que viene, es decir, ante el Arsenal en Champions como el sábado en Mestalla ante el Valencia. Todo dependerá de su evolución si llega a tiempo para forzar estar en Londres para pelear el billete a la final de la Champions.

«Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club. El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. El ‘8’ rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», informó el Atlético.

Previamente, Simeone en rueda de prensa reflejó su tristeza después de los últimos meses que ha sufrido Barrios con las lesiones: «La vida nos pone dificultades en el camino y a él se las está poniendo este año con las lesiones. Se lo tiene que tomar con aprendizajes y con fuerza y voluntad. Tiene que trabajar y ser fuerte. Antes del partido le dije que confío mucho en él. Es muy importante para nosotros. Lo esperaremos y ojalá pueda estar con nosotros para el final de temporada», reflexionó.

Mala fortuna para Pablo Barrios

Barrios apenas venía de regresar al once después de dos meses y medio lesionado en el Atlético. Se lesionó a principios de febrero en cuartos de Copa ante el Betis por una lesión muscular que le dejó sin jugar ocho partidos. Reapareció en marzo para los octavos de Champions ante el Tottenham y terminó con nuevas molestias que le volvieron a apartar del césped.

Siete partidos después, Pablo Barrios volvió ante el Elche jugando los últimos minutos y fue titular ante el Athletic, donde duró menos de una hora jugando. En total se han perdido 16 partidos por lesión y arrastrando un historial de lesiones que le ha amargado para ser la pieza que tanto gusta al Cholo. «Es un jugador muy importante para nosotros», confesó Sorloth después del partido.