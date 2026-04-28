El Atlético se ‘refuerza’ para recibir al Arsenal en Champions: Hancko y Lookman entrenan con el grupo

Vuelve la Champions; vuelve la última oportunidad de tocar metal para los de Simeone. Este miércoles, en el Metropolitano, el Atlético recibe a un Arsenal que ha ido de más a menos durante el curso. Será el primero de los dos vuelos para aterrizar en Budapest. El Cholo, a excepción de los lesionados Barrios y Giménez, cuenta con toda su tripulación a bordo. También Hankco y Lookman, que este martes volvieron a completar el entrenamiento junto al respeto de sus compañeros.

Fue un entrenamiento especial para Simeone, que sopla 56 velas de la tarta. Dirigió la sesión bajo la mirada de todos sus hijos. Guiliano sobre el terreno de juego y Giuanluca y Giovanni sobre la grada. Además, pasará el martes con su mujer, sus dos hijas y su madre. También con amigos de toda la vida, tal y como confirmó el propio Simeone en rueda de prensa. No ha pedido ningún deseo, pero ya lo tiene en forma de no más lesiones.

Hancko y Lookman son dos pilares fundamentales en el esquema de Simeone. Ambos irán directos al once titular. El primero irá directo como pareja de Pubill, mientras que el segundo atacará el costado. Simeone también tiene a Sorloth y Julián Álvarez en buena salud. El noruego terminó acalambrado el partido de Liga contra el Athletic y el argentino no disputa minuto alguno desde la final de Copa del Rey, hace más de diez días.

Julián llega a la cita entre algodones físicamente, pero se espera que sea de la partida. Si hay un partido en toda la temporada para forzar, es este. Así las cosas, el Atlético únicamente tiene las bajas de Barrios y Giménez -ambas por lesión- para recibir al Arsenal. Por lo que Llorente volverá al lateral derecho y Cardoso será el acompañante de Koke en la sala de máquinas. Boñar y Julio Díaz reforzaron la última sesión de la primera plantilla antes del partido.