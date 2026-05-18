Bad Bunny, pillado en un Zara de Puerto Rico con bolsas de su colección antes de viajar a España

Benito Antonio. Así se llama la colección que ha lanzado Zara en colaboración con Bad Bunny, uno de los artistas del momento. Se trata de una propuesta inspirada en el estilo personal del cantante y que, como no podía ser de otra manera, ya está dando mucho de qué hablar. La fecha oficial de salida está prevista para el próximo 21 de mayo, pero en Puerto Rico, el país natal del mencionado, ya se ha adelantado su disponibilidad. En el Centro Comercial Plaza Las Américas de San Juan, los fans ya han tenido acceso a algunas de sus prendas y, al conocer esta información, el propio Bad Bunny no ha dudado en acercarse hasta allí el pasado fin de semana.

Como era de esperarse, su aparición desató la locura entre los presentes. Bad Bunny intentó pasar desapercibido, llevando capucha, chándal y gafas de sol para no ser reconocido. No obstante, finalmente no lo consiguió y fue fotografiado con varias bolsas de su colección en la mano, alimentando aún más el hype en torno a su colaboración que ha realizado con la tienda de Amancio Ortega.

Bad Bunny llega a la tienda Zara de Plaza Las Américas PR por el lanzamiento de su nueva colección “Benito Antonio”. 🤩 ¿Ya quieres ver su nueva linea? 🐰 CC: elconciertologo pic.twitter.com/uPw7AOii5J — EstiloDF (@EstiloDF) May 17, 2026

Cabe destacar que no es la primera vez que Bad Bunny apuesta por Zara. En esta ocasión, ha sido para sacar al mercado una colección de ropa inspirada en su carrera, pero, anteriormente, también ha elegido prendas de su catálogo para acudir a importantes eventos como la alfombra roja de la Met Gala o en la Super Bowl 2026. Unos detalles que, sin duda, confirman la estrecha relación del puertorriqueño con Inditex.

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Así es la colección de Bad Bunny en Zara

Gracias al adelanto que se ha ofrecido en Puerto Rico, las redes sociales han desvelado algunos de los detalles de la colaboración que ha realizado Bad Bunny con Zara. Según se puede ver en las imágenes trascendidas, serán prendas coloridas, urbanas con un toque glamuroso, pero reflejando en todo momento la trayectoria musical del mencionado. Habrá desde camisetas hasta chaquetas de traje, pantalones, gorras y bolsas personalizadas en las que pondrá Benito Antonio.

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Benito Antonio es el nombre que han elegido para la colección y, sin duda, no ha sido elegido al azar, ya que hace un guiño directo al nombre de pila del artista: Benito Antonio Martínez Ocasio. Por otro lado, la fecha de lanzamiento tampoco ha sido seleccionada sin ningún motivo. Y es que llegará a España apenas un día antes de que el cantante aterrice en nuestro país para empezar su gira por su último álbum, Debí tirar más fotos. El 22 y 23 de mayo actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y, después, se subirá al escenario del Riyadh Air Metropolitano de Madrid durante más de 10 días (30 y 31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio).