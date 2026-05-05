Resuelto el misterio del ‘señor vestido de Zara’ en la Met Gala: era Bad Bunny con 30 años encima

Entre las capas de alta costura, joyas imposibles y trajes diseñados durante meses para la Met Gala, hubo un invitado que desconcertó a medio mundo. Durante unos minutos, muchos pensaron que aquel señor de aire distinguido, pelo canoso y traje aparentemente sencillo era un desconocido infiltrado en la gala. Pero no. Era Bad Bunny.

El artista puertorriqueño, uno de los nombres más poderosos de la música, apareció caracterizado como una versión envejecida de sí mismo, provocando bromas en redes sociales y, al mismo tiempo, despertando curiosidad: ¿por qué presentarse así en la Met Gala, el templo del espectáculo fashion? La clave está precisamente en el concepto, y se cuela entre los mejor vestidos.

El juego de Bad Bunny con el tiempo y la identidad

Bad Bunny lleva años utilizando la moda como una extensión de su discurso artístico. No se limita a vestirse: construye personajes. En esta ocasión decidió jugar con la idea del paso del tiempo y la permanencia del estilo.

Mientras la mayoría de asistentes opta por looks futuristas o extravagantes para captar atención, el cantante eligió un enfoque más irónico: imaginarse a sí mismo dentro de varias décadas, convertido en un dandi veterano que sigue asistiendo a la gala más exclusiva de la moda.

El resultado fue desconcertante. Cabello gris, gestos pausados y una estética más cercana a un señor elegante de otra época que al reguetonero que llena estadios.

El detalle que más sorprendió: Zara

Otro elemento que llamó la atención fue el origen del traje: Zara. En una alfombra roja dominada por casas como Chanel, Balenciaga o Valentino, mencionar la marca española (símbolo del fast fashion) parecía casi una provocación.

Y probablemente lo era. Bad Bunny ha demostrado en múltiples ocasiones que disfruta rompiendo jerarquías dentro de la moda. La elección también encaja con su estilo habitual: mezclar cultura pop, ironía y moda de alto perfil.

Si el objetivo era llamar la atención, lo consiguió. Las redes se llenaron de comentarios preguntando quién era ese señor, mientras otros celebraban la broma estética del artista.