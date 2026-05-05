Un experto en economía sugiere que la jubilación en España tendría que ser a los 72 años y sus predicciones dan miedo porque tienen sentido: «Para que salieran las cuentas»

Luis García Vega se ha pronunciado sobre el futuro de las pensiones en España y la opción de que próximamente se vuelva a retrasar la edad de jubilación. Este experto económico ha opinado incluso que se tendrían que retrasar hasta los 72 años y esto es debido a que la esperanza de vida también se ha demorado hasta los 84 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades de la jubilación en España y lo que dice la Seguridad Social.

La Ley 27/2011 ha vuelto a retrasar en España la edad de jubilación en 2026. Conforme dicta la norma aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para retirarse en España con 65 años y la pensión íntegra habrá que acreditar 38 años y tres meses de cotización. Los que no cumplen con estos requisitos mínimos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación sin penalización.

Esta edad de jubilación se volverá a retrasar en 2027 hasta los 67 años. A esta edad se tendrán que esperar los trabajadores que no cumplan con un mínimo de cotización de 38 años y seis meses. Todo ello siempre y cuando no se quieran cumplir una serie de penalizaciones impuestas por el Gobierno en lo que respecta a la jubilación anticipada voluntaria. Esto forma parte del plan del Ejecutivo desde hace años con el objetivo de poder sostener el sistema de pensiones.

Todo con el objetivo de hacer frente al gasto que supondrá durante esta década entregar pensiones de jubilación a los cerca de 8 millones de españoles que nacieron entre 1957 y 1977. Para poder hacer eficiente el sistema, en los últimos años se han tomado medidas como retrasar la edad de jubilación, bonificar a los que eligen demorar el acceso a la retirada y penalizar a los que opten por la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria.

El futuro de las pensiones en España

Al hilo de estas últimas medidas que ha tomado el Gobierno, se ha pronunciado Luis Garvía, profesor de finanzas de la ICADE Business School y también de la Universidad Pontificia Comillas. Este experto en economía ha apostado por retrasar la edad de jubilación como única opción viable para poder sostener el sistema de pensiones. ¿El motivo? El también retraso de la esperanza de vida, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) está cifrada en 84 años.

«Tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema», avisó este experto económico en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’. El profesor de economía informó en su día que «la esperanza de vida hace 20 años era de 74 años y ahora vivimos 84 años». «Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado y ahora son solo 2,3», informa Luis Garvía, que también dejó claro que: «Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas».

«Si vemos la gente que nace en España y vemos la gente que se jubila, el problema es que no estamos mejor que hace 10 años», opinó sobre el actual sistema de pensiones que en los próximos años tendrá que soportar el golpe de la llegada de millones de personas a la edad de jubilación procedente de la generación del baby boom. De momento, en el último mes de abril se entregaron 10.476.332 pensiones contributivas a cerca de 9,5 millones de personas. En los tres primeros meses del año se contabilizaron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, llegando la edad media de acceso hasta los 65,2 años.