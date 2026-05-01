Mientras en España el debate sobre la edad de jubilación, el modelo suizo marca el camino: pensiones de 2.500 euros

España ha gastado en pensiones este mes de abril 14.336,2 millones de euros, lo que supone otro récord histórico en el pago de la nómina de este mes en lo que respecta a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones en España y la diferencia con el reparto de pensiones en Suiza, donde se cobra una media más alta.

España ha vuelto a batir un récord histórico en el pago de las pensiones después de que la Seguridad Social anunciara un gasto de 14.336,2 millones de euros que han ido a parar a 10.476.332 pensiones que se han repartido a 9,6 millones de españoles. Esto supone un incremento de un 6,07% más que en el año 2025, que equivale a 821 más. Las pensiones de jubilación han sido las más costosas tras invertir 10.499,2 millones de euros para 6,7 millones de pensiones.

La subida del 2,7% de las pensiones contributivas en España ha dejado la pensión media en nuestro país en 1.368 euros por beneficiario, un 4,5% más que en el año anterior. La pensión media de jubilación se ha situado en 1.569,7 euros mensuales, que supone un incremento del 4,4% más que en el pasado mes de abril de 2025. Estos nuevos números han abierto el debate sobre la comparación entre las pensiones de España y Suiza.

Las pensiones de España y Suiza

La cuenta @infosuiza de las redes sociales ha publicado un vídeo acerca de cómo funciona el sistema de pensiones en Suiza, cuya media de jubilación está en sobre los 2.500 euros. Esto se debe a un sistema de pensiones que se basa en tres pilares que combinan lo público, el sistema mixto con la previsión profesional y un sistema privado para cubrir las necesidades individuales. Todo ello con el objetivo de que los jubilados tengan unos ingresos reales que lleguen al 60% del salario previo a la jubilación. De ello, la pensión pública supone entre el 16% y el 31% del salario medio de Suiza.

«El sistema de pensiones en Suiza se basa en el principio de los tres pilares», comienza diciendo en el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales «El primer pilar es la previsión estatal obligatoria; está constituido por el seguro de vejez y de viudedad, el seguro de invalidez y los subsidios por pérdida de empleo. Este primer pilar es el que se denomina Seguro de Vejez y Supervivencia (AVS) y que ofrece una pensión de jubilación del Seguro de Vejez y Supervivencia a los hombres mayores de 65 años.

«El importe de la pensión depende de los años cotizados y de la ganancia media determinante para toda la vida laboral, es decir, del salario medio obtenido por el que se ha cotizado, incrementado por las bonificaciones por atención de hijos o familiares, a las que pudiera tener derecho el asegurado», dicen las autoridades españolas sobre esta pensión que puede llegar a ser de un mínimo de 1.300 euros y un máximo de 2.600 euros. A esto hay que añadirle los otros dos pilares que actúan como complemento a nivel mixto y privado.

Esta cuenta de TikTok continúa analizando el segundo pilar. «El segundo pilar es la previsión profesional, que tiene como misión garantizar que la persona pueda mantener el mismo nivel de vida después de la jubilación, en caso de viudedad o invalidez». «De esta pensión no se encarga el Estado, sino las cajas de pensiones», comenta sobre una pensión profesional destinada a los empleados que ganen más de 22.680 CHF anuales.

«El tercer pilar es la previsión individual; es opcional y puede ser una forma de seguro de vida privado o de una cuenta bancaria con incentivos fiscales. Constituye un complemento al primero y al segundo», finaliza sobre las opciones de inversión privada que también existen en España y que hacen que los jubilados puedan disponer de un gran colchón en los últimos años de su vida.