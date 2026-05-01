El Gobierno confirma el palo a los pensionistas en España: la edad de jubilación sube a partir de 2027 y cobrar el 100% de la pensión va a ser más difícil

La edad de jubilación se volverá a retrasar en España en 2027 hasta los 67 años. La Ley 27/2011 es clara al respecto y volverá a endurecer las condiciones para acceder a la retirada con el 100% de la pensión. Todo apunta a que la fecha en la que los españoles podrán jubilarse se volverá a retrasar en los próximos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la edad de jubilación en el próximo año 2027.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, ha introducido cambios en la jubilación en este 2026 y también lo hará con la edad de jubilación en el próximo 2027. Esto forma parte de la estrategia del Gobierno con el objetivo de poder sostener el sistema de pensiones ante los millones de españoles procedentes de la generación baby boom que se jubilarán hasta 2040.

Así que, de primeras, desde el 1 de enero, los trabajadores que se quieran jubilar a los 65 años con la pensión íntegra tendrán que acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses durante la vida laboral. Los que no puedan llegar a estos requisitos mínimos tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para no sufrir penalizaciones en su pensión. En caso de querer adelantar la fecha de la retirada, tendrán que decantarse por la jubilación anticipada voluntaria, que introduce algunos coeficientes reductores sobre la pensión final.

La edad de jubilación en 2027

La Ley 27/2011 volverá a retrasar la edad de jubilación en 2027 hasta los 67 años para los casos de los trabajadores que no puedan demostrar una cotización mínima de 38 años y seis meses durante su vida laboral. Los que cumplan este requisito sí que se podrán jubilar a los 65 años con el 100% de la pensión. A pesar de que no se ha legislado al respecto, todo hace indicar que la edad de jubilación se seguirá retrasando en España más allá de 2027.

Dinamarca ha sido el primer país que ya ha estirado la edad de jubilación hasta los 70 años, dependiendo de algunos casos. El pasado mes de mayo de 2025, el Parlamento danés aprobó con 81 votos a favor elevar la edad de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040. Esto hace que Dinamarca sea el país con la edad de jubilación más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sobre la decisión de Dinamarca y lo que podría ocurrir en España, se han pronunciado algunos expertos como Santiago Niño Becerra. «El razonamiento que se ha hecho en Dinamarca es que la esperanza de vida está aumentando. Incluso se está diciendo que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40 y cosas por el estilo. Lo que pasa es que, en términos generales, puede que sea cierto, pero si vamos a profesiones concretas, en entornos concretos, esto evidentemente es muy discutible», afirmó en su día en la SER. «Ahora, la pregunta es: ¿esto acabará llegando a España? La respuesta es que sí, evidentemente», avisó.

Gonzalo Bernardos también se mojó al respecto, dejando claro que esto también sucederá en España. «Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», informó el profesor de economía en la Universidad de Barcelona.