La Seguridad Social lo confirma: sube la edad de jubilación a partir de 2027 si no tienes 38 años cotizados

En 2027 va a cambiar una cosa importante en las pensiones y afecta directamente a cuándo te puedes jubilar. No es algo nuevo de ahora, viene de una reforma que lleva años aplicándose, pero va a ser en ese momento cuando se termine de ajustar del todo, por lo que conviene tener claro cuál va a se la edad de jubilación a partir del 2027 y no sólo eso, también los años que se tendrán que tener cotizados.

Hasta ahora, muchos daban por hecho que la jubilación seguía siendo a los 65 o poco más, pero ya no funciona así. La edad depende de los años que hayas cotizado, y eso es lo que está generando dudas porque no todo el mundo llega a ese mínimo. De hecho, a partir de 2027 se van a dar dos escenarios bastante claros. O has cotizado lo suficiente y puedes mantener la edad de jubilación habitual, o te toca esperar más. Y ahí es donde está el cambio que muchos están empezando a mirar ahora con más detalle.

Qué pasa con la edad de jubilación a partir de 2027

A partir de 2027, la referencia general se queda en los 67 años. Es el último paso de una subida que se ha ido aplicando año a año y que ahora ya se da por cerrada. Pero eso no significa que todos tengan que esperar hasta esa edad, porque el sistema sigue funcionando con dos opciones.

Por un lado están quienes han acumulado una carrera de cotización larga, que podrán seguir jubilándose a los 65 años sin problema. Por otro, quienes no llegan a ese mínimo, que tendrán que esperar hasta los 67 si quieren hacerlo sin penalizaciones. Ese corte se sitúa en los 38 años y seis meses cotizados y si te quedas por debajo tienes que esperar a los 67 años incluso aunque sean por ejemplo, un par de meses.

De dónde viene este cambio

Para entenderlo bien hay que retroceder unos años. Antes de 2013, la edad de jubilación estaba fijada en los 65 años de forma bastante clara. A partir de ahí se empezó a aplicar un sistema progresivo que iba retrasando esa edad poco a poco. El motivo no es ningún misterio, si tenemos en cuenta que cada vez vivimos más años y, además, una generación muy numerosa como la del baby boom está llegando a la jubilación. Eso implica más personas cobrando pensión durante más tiempo, lo que obliga a ajustar el sistema. Por eso se optó por ese cambio gradual, que ha ido tocando tanto la edad como los años de cotización exigidos. Y ese proceso es el que termina ahora, en 2027, sin más subidas previstas dentro de esta reforma.

Qué ocurre si no llegas a los años cotizados

Aquí es donde muchos se llevan la sorpresa. No alcanzar los 38 años y seis meses cotizados significa, directamente, que no podrás jubilarte a los 65 años en las condiciones habituales. Eso no impide acceder a la pensión, pero sí obliga a esperar hasta los 67 si no quieres que se apliquen recortes. Es una diferencia importante, sobre todo para quienes han tenido etapas sin cotizar o trayectorias laborales menos continuas. Por eso cada vez es más habitual revisar la vida laboral con detalle cuando se acerca la jubilación. A veces, unos meses de diferencia pueden cambiar bastante el escenario y conviene tenerlo claro con tiempo.

Cómo afecta a la jubilación anticipada

El hecho de que cambie la edad ordinaria también arrastra a la jubilación anticipada, tanto la voluntaria como la involuntaria, porque ambas parten de esa referencia. En la voluntaria, se puede adelantar hasta dos años, siempre que se cumplan los requisitos. A partir de 2027, eso se traduce en poder jubilarse a los 63 años si se alcanzan los 38 años y seis meses cotizados, mientras que quien no llegue a ese nivel tendrá que hacerlo más tarde.

En la involuntaria, el adelanto puede ser de hasta cuatro años, pero también exige un mínimo de cotización y conlleva reducciones en la pensión. Es decir, permite salir antes, pero con un ajuste en lo que se cobra.

Por qué ahora es más importante mirar la vida laboral

Con este modelo, la edad de jubilación deja de ser un dato fijo para todos. Ya no basta con saber cuántos años tienes, porque lo importante es cuánto has cotizado. Por eso cada vez más personas consultan su situación con antelación, utilizando las herramientas de la Seguridad Social para calcular cuándo podrán jubilarse o qué pensión podrían tener. Es una forma de evitar sorpresas y de planificar mejor ese momento.

Al final, lo que cambia en 2027 no es sólo la edad, sino la forma de acceder a la jubilación, ya que no hay una cifra única, sino dos escenarios bastante claros según la carrera laboral. Habrá quienes puedan retirarse a los 65 y otros que tengan que esperar hasta los 67. Y entre medias, distintas opciones que dependen de cada caso concreto.