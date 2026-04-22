La Seguridad Social recortará hasta un 13% a los trabajadores con 44 años cotizados que quieran adelantar su jubilación

La jubilación anticipada es algo que desean poder alcanzar muchos trabajadores, sobre todo entre quienes llevan más de cuatro décadas cotizando y piensan que se han ganado con creces, el poder retirarse antes de tiempo y sin penalización alguna. Sin embargo, lo cierto es que no es así del todo y cuando se mira cómo funciona realmente el sistema, la cosa cambia.

En 2026, jubilarse no es exactamente igual que hace unos años si tenemos en cuenta entre otras cosas, que la edad legal sigue subiendo poco a poco y no sólo eso, sino que también lo hacen los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Y, aunque se mantenga la opción de dejar de trabajar antes, las penalizaciones siguen ahí por lo que conviene saber bien qué sucede cuándo se produce una jubilación anticipada por mucho que se trate de trabajadores que tienen 44 años cotizados, si bien se habla que estos pueden tener una reducción del 13% en su pensión.

La edad de jubilación y qué pasa si se adelanta

Ahora mismo hay dos situaciones bastante claras. Quien haya cotizado al menos 38 años y 3 meses puede jubilarse a los 65 años sin perder parte de la pensión. Ese sería el escenario más favorable, pero si no se llega a ese tiempo cotizado, toca esperar más. En concreto, hasta los 66 años y 10 meses para poder cobrar el 100%. Es una diferencia que, en la práctica, obliga a muchos a alargar su vida laboral más de lo que esperaban.

Todo esto no es casual sino que tiene que ver con algo bastante evidente y es que se vive más tiempo que antes y, por tanto, las pensiones se pagan durante más años. De este modo, el sistema intenta adaptarse a esa realidad, aunque no siempre guste y sí, se puede adelantar la jubilación pero lo cierto es que debemos asumir que no sale gratis.

Según establece el sistema de pensiones en España, si se desea se puede adelantar la jubilación hasta dos años con respecto a la edad ordinaria, siempre y cuando se lleve cotizado el mínimo de tiempo antes señalado. Pero además se produce un recorte en la pensión que depende de dos cosas: cuánto tiempo se adelante y precisamente cuánto se haya cotizado.

Los coeficientes reductores se mueven, en líneas generales, entre un 21% en los casos más extremos y algo menos del 3% en los más suaves. Dicho de otra forma: cuanto más se adelante la jubilación, más se nota en el bolsillo. Y aunque haber cotizado muchos años ayuda a reducir ese impacto, no lo elimina del todo.

Hasta un 13% menos incluso con más de 44 años cotizados

Aquí es donde está una de las claves del debate. Incluso con carreras laborales muy largas, las penalizaciones siguen existiendo. Por ejemplo, un trabajador que haya cotizado 44 años y 6 meses o más, si decide adelantar su jubilación dos años, verá reducida su pensión en un 13%. Si en lugar de dos años adelanta solo uno, el recorte será del 4,75%. Son cifras que están generando críticas, sobre todo porque afectan a personas que han cotizado durante más de cuatro décadas.

En el caso de quienes han trabajado entre 41 años y 6 meses y 44 años y medio, la penalización es todavía mayor. Si adelantan la jubilación dos años, la reducción puede alcanzar el 17%. Y si lo hacen un año antes, el recorte ronda el 5%. Es decir, aunque los coeficientes son más suaves cuanto más se cotiza, siguen teniendo un impacto importante.

Por qué se mantienen estas penalizaciones

Detrás de estos recortes hay una lógica clara y que no es otra que desincentivar la jubilación anticipada. De este modo, el sistema busca que los trabajadores permanezcan más tiempo en activo. Si se jubilan antes, la Seguridad Social tiene que pagar la pensión durante más años, lo que aumenta el gasto. Por eso, mientras se penaliza adelantar la jubilación, se incentiva justo lo contrario.

Las ventajas de retrasar la jubilación

Quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad ordinaria pueden acceder a beneficios adicionales. Entre ellos, destaca un incremento del 4% en la pensión por cada año completo trabajado de más. También existe la opción de recibir un pago único por año adicional cotizado, que puede situarse entre 4.800 y 13.500 euros, dependiendo del caso. Incluso se puede combinar ambas opciones: una subida de la pensión junto con una cantidad a tanto alzado.

Qué conviene tener en cuenta antes de tomar la decisión

Al final, este tema sigue generando bastante conversación, sobre todo entre quienes llevan muchos años trabajando. Hay quien no entiende que, después de más de cuatro décadas cotizando, siga habiendo recortes si decides jubilarte antes. Pero el sistema va por otro lado y no se fija sólo en lo que se ha aportado, sino también en el tiempo que se va a estar cobrando la pensión. Y ahí es donde entran las cuentas

De hecho, ya se está notando un pequeño cambio. Según los últimos datos del Ministerio, en los primeros meses de 2026 alrededor del 12,8% de las nuevas jubilaciones fueron demoradas de forma voluntaria. No es la mayoría, pero sí marca una tendencia.

De todos modos, antes de adelantar la jubilación, es fundamental hacer números. Porque esos porcentajes no son abstractos, se traducen en dinero real que se deja de cobrar cada mes. Además, la reducción es permanente. No es algo temporal, sino que afecta a toda la pensión durante el resto de la vida.