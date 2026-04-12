Jubilación anticipada cobrando el 100% de la pensión: la Seguridad Social confirma la norma

Cuando se habla de jubilación anticipada, lo normal es pensar en recortes de la pensión. Se tiene la creencia, y no va tan desencaminada, que adelantar la edad de retiro suele implicar cobrar menos, porque así está diseñado el sistema en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay excepciones que rompen por completo esa lógica y que mucha gente desconoce. En España existen profesiones en las que es posible jubilarse antes y seguir cobrando el 100% de la pensión, sin penalizaciones económicas.

No es algo general ni una opción abierta para todos los trabajadores, pero sí está contemplado dentro del sistema de la Seguridad Social. De hecho, no se trata de una medida nueva, sino de un mecanismo que lleva tiempo aplicándose en determinados sectores donde las condiciones laborales no son comparables con el resto. Trabajos especialmente duros, peligrosos o con un desgaste físico evidente. Y ahora, ese grupo podría ampliarse, si bien el Gobierno ha dado los primeros pasos para incluir a un nuevo colectivo que lleva años reclamándolo, lo que ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Jubilación anticipada cobrando el 100% de la pensión

La clave de todo esto está en cómo se clasifican determinadas profesiones. La Seguridad Social reconoce que hay trabajos que, por su naturaleza, no se pueden prolongar hasta la edad ordinaria de jubilación sin consecuencias para la salud o la seguridad de los trabajadores.

En estos casos, se aplican lo que se conocen como coeficientes reductores de la edad, que permiten adelantar la jubilación sin que eso suponga una reducción en la cuantía de la pensión. Es decir, se compensa el hecho de retirarse antes teniendo en cuenta las condiciones del trabajo desempeñado. Esto puede hacer que algunos profesionales puedan jubilarse incluso a partir de los 52 años, una cifra que se aleja bastante de la edad habitual marcada para el resto de trabajadores.

Profesiones que ya tienen este derecho

Dentro de este sistema ya hay varios colectivos incluidos. No son muchos, pero sí representan bien el tipo de actividad que se tiene en cuenta para aplicar este modelo. Entre ellos están los bomberos forestales, que han sido incorporados recientemente, pero también otros perfiles que llevan tiempo dentro de este régimen, como los artistas, los profesionales taurinos, los policías locales o determinados trabajadores del sector ferroviario.

En todos estos casos, el denominador común es el mismo y es que se trata de trabajos con un componente físico elevado, condiciones complejas o un nivel de riesgo que no permite mantener la actividad durante tantos años como en otros sectores.

Los militares podrían entrar en este grupo

A las mencionadas, podría sumarse en breve las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha decidido iniciar los trámites para que la profesión militar sea reconocida como de riesgo, lo que permitiría a sus miembros acceder a este tipo de jubilación anticipada sin recortes en la pensión.

No es una petición nueva. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva tiempo reclamando este cambio, argumentando que las condiciones en las que trabajan los militares justifican ese reconocimiento. De momento la propuesta ya ha recibido luz verde para empezar a tramitarse y se prevé que se aborde en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, aunque todavía está en una fase inicial.

El contexto que ha reactivado la propuesta

En los últimos meses, la situación internacional ha vuelto a poner el foco en las condiciones de trabajo de los militares. Especialmente en misiones en el exterior, donde el nivel de riesgo es elevado.

Actualmente, hay unos 650 militares españoles desplegados en Líbano dentro de una misión de Naciones Unidas, en un contexto especialmente delicado por la tensión en la región. A esto se suman otros destinos como Irak, donde también se desarrollan operaciones en entornos complejos. Desde AUME consideran que esta exposición constante al riesgo, unida a la propia naturaleza del trabajo, justifica que la profesión se incluya dentro de las consideradas de alto riesgo a todos los efectos legales.

Un proceso largo y con varios pasos

Eso sí, que el Ministerio de Defensa haya iniciado los trámites no significa que la medida vaya a aplicarse de forma inmediata. El proceso es bastante más largo de lo que puede parecer. De hecho, para que este cambio sea efectivo, es necesario elaborar informes técnicos, analizar las condiciones del colectivo y, finalmente, aprobar un decreto en el Consejo de Ministros que lo regule. Esto implica que, aunque la intención esté clara, todavía pasarán meses antes de que se concrete, si finalmente sale adelante.

Una excepción que podría ampliarse

Lo que deja claro este debate es que la jubilación anticipada sin penalización no es una idea teórica, sino una realidad que ya existe en España, aunque limitada a ciertos colectivos.

En definitiva, la posibilidad de retirarse antes y seguir cobrando el 100% de la pensión está ahí, pero vinculada a trabajos muy concretos donde el desgaste o el riesgo hacen inviable alargar la vida laboral como en otros sectores. Si finalmente se incluye a los militares, el sistema daría un paso más en esa dirección, ampliando un modelo que, poco a poco, podría ir incorporando nuevos perfiles.