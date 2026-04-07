Hacienda confirma la norma: se hace oficial el ingreso a los jubilados mutualistas que pidan la devolución del IRPF en la Renta 2025

Cambio clave en la campaña de la Renta. Hacienda ha confirmado la forma en que se gestionará la devolución del IRPF a los jubilados mutualistas en 2025, un proceso que afecta a miles de pensionistas que pagaron de más durante años.

¿Qué ha confirmado Hacienda?

La Agencia Tributaria ha hecho oficial que las devoluciones del IRPF a mutualistas se integrarán en la campaña de la Renta 2025 para quienes hayan solicitado la rectificación correspondiente.

Esto supone un paso muy importante para agilizar los pagos, tras años de retrasos y acumulación de expedientes. El proceso afecta a los jubilados que cotizaron en antiguas mutualidades laborales y tributaron más de lo debido por sus pensiones.

Origen del problema

Todo esto parte de varias sentencias del Tribunal Supremo que reconocieron que estos pensionistas habían tributado de forma incorrecta. Durante años, se aplicó el IRPF sobre el 100% de la pensión, cuando debía haberse reducido una parte.

En concreto, las aportaciones realizadas entre 1967 y 1978 debían beneficiarse de una reducción aproximada del 25%, e incluso del 100% en algunos casos anteriores.

Este error ha provocado que miles de jubilados pagaran de más, generando el derecho de poder reclamar una devolución.

¿Cuánto dinero pueden recibir?

Las cantidades pueden variar dependiendo del caso, pero las devoluciones pueden alcanzar cifras considerables. En muchos casos, las devoluciones rondan entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo de los años cotizados y la pensión.

Además, si Hacienda se retrasa más de seis meses en pagar, los afectados tienen derecho a cobrar intereses de demora, lo que incrementaría la cuantía final.

¿Cómo solicitar la devolución?

Para recibir el dinero, no basta solo con esperar, ya que es necesario haber presentado primero la solicitud. El trámite se realiza a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante la rectificación de la declaración de la renta.

Con los cambios recientes en la normativa, el proceso se ha simplificado de forma considerable, lo que permite reclamar varios ejercicios en un solo procedimiento, lo que ha provocado una gran multitud de solicitudes.