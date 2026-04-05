Los economistas piden revisar este detalle en el borrador de la declaración de la Renta 2026: puedes regalar dinero a Hacienda

La declaración de la Renta 2026 está a la vuelta de la esquina, los economistas piden revisar este detalle en el borrador que podría estar regalando dinero a Hacienda. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este tipo de detalles que pueden convertirse en el mejor aliado de un giro radical que nos puede hacer ganar dinero de forma casi inmediata.

Puedes regalar dinero a Hacienda, de tal manera que será esencial. Estaremos a merced de una novedad importante en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que realmente puede ser esencial. Esta declaración que debemos hacer de forma regular puede acabar siendo lo que nos dará con algunos elementos claves y que quizás hasta ahora no sabíamos. Es momento de conocer qué nos dice este importante documento que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Un borrador de Hacienda que contiene detalles que quizás nos contábamos.

Puedes regalar dinero a Hacienda

El conocimiento es poder y quizás hasta ahora no habías prestado la atención que se merece a un borrador de la Renta 2026 que ya puedes consultar. Esta campaña nos permite estar muy pendientes de un dinero que, sin duda alguna, puede acabar cayendo en nuestro poder.

Estos días en los que quizás vamos a descubrir lo que puede pasar en una renta que debe pasar cuentas de lo que ganamos o gastamos el año pasado. En este baile de cifras que nos indica si hemos pagado de más, por lo que nos devolverán dinero o al contrario, todavía nos queda por pagar.

Con unas normas que pone Hacienda y que pueden cambiar año tras año, lo que nos está esperando es algo que quizás hasta el momento no sabíamos. Tocará reconocer en primera persona estos detalles que llegarán de la mano de un giro importante de guion.

Es hora de saber qué debemos hacer para no seguir regalando más dinero a Hacienda, de una manera que quizás nos acabará sorprendiendo y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este dinero que es nuestro, no tiene por qué quedar en manos de la administración.

Piden revisar este detalle del borrador de la declaración de la renta

Los expertos en economía no dudan en darnos una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Nunca hasta la fecha ha sido tan fácil hacer la declaración de la renta, sin salir de casa y con la mirada puesta a un giro radical que quizás hasta ahora no sabíamos.

El borrador que recibimos ya sea a devolver o a pagar, contiene en un 70% errores que siempre van a favor de Hacienda o casi siempre. Es imposible que sea capaz de poner todos los datos, por lo que se debe revisar para comprobar que son correctos y que están al día de las normas actuales, estas deducciones que tenemos en nuestro poder.

Los expertos de Finect nos invitan a revisar una serie de puntos que destacan, aunque todos acabarán siendo esenciales:

Revisa tu domicilio fiscal. Si cambiaste de casa durante el año pasado y no lo notificaste a Hacienda, ten cuidado al exportar tus datos al borrador a través de la página web o de la aplicación de la Agencia Tributaria. Es fácil que aparezca el domicilio antiguo. Se trata de un fallo menor, pero que tiene sus consecuencias. Es obligatorio informar a Hacienda de un cambio de residencia y no hacerlo conlleva multa. Lo normal es que la Agencia Tributaria no te multe, pero con la ley en la mano podría hacerlo.

Revisa tu situación familiar- ¿Tuviste un hijo durante 2025? Hacienda no recogerá tu paternidad o maternidad a no ser que lo indiques explícitamente en el apartado de situación familiar y personal. Al incluir tus datos personales, acude al que se refiere a los descendientes e incluye a tu hijo.

Deducciones por alquiler de vivienda. En la declaración de la Renta solo los alquileres firmados antes del 1 de enero de 2015 tienen derecho a deducir. Hacienda no incluye los alquileres por defecto en el borrador. El motivo es que el fisco puede saber dónde vives, pero no lo que pagas por el alquiler. Si cumples ese requisito, podrás deducir el 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la vivienda. Además, no te olvides de revisar si en tu comunidad autónoma se incluye algún tipo de deducción adicional al alquiler antes de confirmar el borrador.

Deducción por maternidad. Las madres de menores de 3 años tienen derecho a una deducción por maternidad de 1.200 euros. Como novedad en estos últimos ejercicios, esta deducción se extiende también a madres que estén percibiendo una prestación por desempleo o que hayan cotizado un mínimo de 30 días tras el parto. Esta cantidad se puede cobrar de forma anticipada a razón de 100 euros al mes. Además, no te olvides de la deducción por gastos de guardería para madres trabajadoras.

Deducciones autonómicas. Hacienda no incluye por defecto ninguna de las deducciones autonómicas a las que tiene derecho, aunque sí te alertará en caso de que tengas derecho a desgravar. Para poder pagar menos impuestos en la renta, casi siempre tendrás que rellenar tú mismo los datos de las deducciones autonómicas. Más te vale hacerlo si quieres ahorrar en la declaración de IRPF.