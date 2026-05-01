La Seguridad Social mueve ficha para premiar a quienes retrasen su retiro: nuevo extra del 4% anual por jubilación demorada

Decidir cuándo jubilarse ya no es tan sencillo como cumplir una edad y dar el paso. Cada vez más personas se lo piensan dos veces, sobre todo cuando ven que quedarse un poco más en activo puede traducirse en una pensión más alta. Y ahí, en la jubilación demorada, donde la Seguridad Social está poniendo el foco.

En los últimos años se han ido haciendo cambios, poco a poco, para que las cuentas encajen mejor. No siempre se perciben a simple vista, pero están ahí. De este modo, si alguien decide jubilarse antes, la pensión se reduce; en cambio, si aguanta un poco más trabajando, la cosa cambia y sale a cuenta. Al final, el mensaje es bastante claro, aunque no siempre se diga y es que aplicar la jubilación demorada puede salir a la larga, más rentable, ya que se aplica un extra en la pensión de quienes decidan no jubilarse en cuanto les toca. No es un detalle menor, porque ese incremento puede marcar como decimos, una diferencia importante a largo plazo.

Nuevo extra del 4% anual por jubilación demorada

Aquí es donde está la clave de todo. Si una persona alcanza la edad de jubilación y decide seguir trabajando, su pensión aumenta un 4% por cada año completo adicional. No se trata de un pago puntual ni algo que se cobre una sola vez, sino que ese porcentaje se suma a la pensión y se queda ahí para siempre. Es decir, cada mes se cobra más, y esa diferencia se arrastra durante toda la jubilación.

Es decir, que no será lo mismo jubilarse en cuanto se puede que esperar uno o dos años. Con el tiempo, esa decisión de aplicar la jubilación demorada se nota bastante en el bolsillo.

La edad de jubilación ya no es la misma para todos

Otro punto que conviene tener claro es que no todo el mundo se jubila a la misma edad. Para cobrar el 100% de la pensión, ahora mismo hay dos escenarios bastante claros. El primero de ellos es que quienes han han cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden jubilarse a los 65 años. En cambio, el segundo, es que quienes no alcanzan ese tiempo tienen que esperar más: hasta los 66 años y 10 meses.

Y esto no se queda aquí. El sistema de pensiones sigue avanzando poco a poco hacia los 67 años, que será la referencia general en 2027. Es decir, cada vez cuesta un poco más llegar a la jubilación completa en edades más tempranas o de hecho, en la edad en la que hasta hace unos años, era la norma jubilarse.

Adelantar la jubilación es posible, pero hay que tener en cuenta los coeficientes reductores

Aun así, sigue existiendo la opción de jubilarse antes. La Seguridad Social permite adelantar el retiro hasta dos años, siempre que se cumplan los requisitos de cotización. Esto significa que alguien que debía jubilarse a los 65 años puede hacerlo a los 63. Y en el caso de quienes tienen fijada su jubilación en 66 años y 10 meses, podrían retirarse desde los 64 años y 10 meses.

El problema viene después. Porque ese adelanto no sale gratis. La pensión se reduce y, dependiendo del caso, el recorte puede ser importante. Las reducciones que se contemplan van aproximadamente desde un 21% hasta algo menos del 3%. Todo depende del tiempo que se adelante la jubilación y de los años cotizados.

Por ejemplo, alguien con más de 41 años cotizados puede sufrir una reducción cercana al 17% si se jubila dos años antes. Si solo adelanta un año, el impacto baja bastante, en torno al 5%. Aun así, sigue siendo una diferencia que se nota.

Por qué se penaliza jubilarse antes

Estos recortes aunque pueden sorprender a aquellas personas que si bien no tienen la edad de jubilación ordinaria sí que cuentan con años de cotización de sobras, no están puestos al azar. Tienen un objetivo bastante claro que es el de evitar que la gente se jubile antes de tiempo.

El motivo es sencillo. La esperanza de vida ha aumentado y eso implica que las pensiones se pagan durante más años. Si muchas personas se retiran antes, el sistema se resiente. Por eso se aplica esa lógica de «castigo y recompensa»: se reduce la pensión si te vas antes y se aumenta si decides quedarte más tiempo trabajando.

Retrasar la jubilación, cada vez más sobre la mesa

Con este panorama, no es raro que muchos trabajadores se planteen alargar su vida laboral. No todos pueden ni quieren, eso está claro, pero para quienes sí tienen esa opción, el incentivo del 4% anual empieza a pesar. Porque al final no se trata sólo de trabajar más años, sino de cómo quieres que sea tu pensión después. Y ahí es donde cada decisión cuenta.

De este modo, lo que está haciendo la Seguridad Social es bastante evidente: intentar que la jubilación no sea automática, sino una elección más pensada. Y en esa elección, quedarse un poco más tiene premio.