Tellado ficha a la gurú de GAD3 María Martín Revuelta para planificar la estrategia del mensaje del PP

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha fichado a María Martín Revuelta, directora de comunicación de GAD3, para planificar la estrategia del mensaje del partido a medio y largo plazo. Fuentes de la dirección popular explican a OKDIARIO que la incorporación responde a una necesidad de fijar prioridades en el mensaje más allá del día a día: «Nuestro objetivo es que María contribuya a estructurar el plan de acción de comunicación».

Martínez Revuelta se incorpora al área de planificación que lidera Tellado, un equipo que componen perfiles de tanta importancia como la eurodiputada Alma Ezcurra: «La idea es establecer prioridades y como se comportan los votantes ante nuestras propuestas y medidas».

Licenciada en Derecho y con un máster en comunicación, ha trabajado como asesora parlamentaria, concejal y diputada nacional. «Fue la diputada más joven de la legislatura de 2011», recuerdan, y ahora «la hemos conseguido traer de vuelta», celebran.

Con su retorno a las filas populares, la familia Vestrynge vuelve al PP. María Martín Revuelta es sobrina política del que fue secretario general de Alianza Popular con Manuel Fraga. Es hija de la hermana de la mujer de Jorge Vestringe.

Voces autorizadas muy cercanas al presidente del PP ejemplifican la necesidad de incluir en este equipo a un perfil como el de Martín Revuelta. Y citan la sesión de control al Gobierno de la semana pasada: «Feijóo no preguntó por la huelga de médicos al presidente porque sí, responde a una estrategia para evidenciar que Sánchez no sabe gestionar», afirman estas fuentes.

La confianza en Bendodo, intacta

El núcleo duro del PP, al mismo tiempo, deja claro que, aunque Martín sea experta en análisis político y electoral, «estos asuntos seguirán en manos del vicesecretario Elías Bendodo» y plantean que entre sus necesidades está «conocer la sociología de los electores, tanto propios como ajenos».

Con este fichaje, el PP se hace con una de las profesionales más reconocidas del sector. Experta en comunicación estratégica, asuntos públicos, posicionamiento institucional y análisis político, Martín se incorpora al PP en el último tramo de la legislatura y en plena campaña andaluza.

Se incorporó a GAD 3 a principios de 2019 para definir y ejecutar la estrategia global de comunicación de la encuestadora. También ha sido responsable de su posicionamiento institucional y de la reputación corporativa de la empresa.

Revuelta desembarca en el PP con unas encuestas que consolidan al PP como primera fuerza, manteniendo los números de 2023, con un PSOE sufriendo por los casos de corrupción y con Vox retrocediendo por los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón.