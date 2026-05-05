El Gobierno de Sánchez provoca a Israel: un hijo del nº 2 de Yolanda Díaz participa en la flotilla

Alonso Santos, hijo del número dos de Sumar por Madrid en el Congreso de los Diputados y responsable de Internacional de la formación de Yolanda Díaz, Agustín Santos Maraver, está formando parte de la última flotilla a Gaza.

Un hecho que cobra especial relevancia teniendo en cuenta la tensión existente entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde Díaz es vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y el Gobierno de Israel. En su caso, Alonso Santos se subió a bordo del Sirius-Ramle, que no se encuentra entre las embarcaciones interceptadas por el Ejército israelí en los últimos días.

El propio dirigente de Sumar intervino el pasado 15 de abril en el Congreso de los Diputados para desear «buen viaje» a la última incursión de la Global Sumud Flotilla. «Que lleven nuestra esperanza y nuestra solidaridad, que cuando lleguen a Gaza -a esa Ítaca moderna del siglo XXI- no les rompa el corazón que todavía vivan entre los escombros dos millones y medio de personas, y que vuelvan sanos y salvos sabiendo que cuentan con el apoyo consular de este Gobierno y de todos los españoles», enfatizó en el Pleno de la Cámara Baja.

Este hijo de Agustín Santos ha ocupado, además, un cargo público del PSOE hasta hace unas semanas, cuando presentó su dimisión como concejal socialista en el municipio de Sant Lluís, en Menorca, por «motivos personales y políticos». «Considero que el proyecto político actual del PSOE ya no me representa ni tampoco da respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía ni de las personas trabajadoras», alegó.

Alonso Santos Rivera, nacido en La Habana (Cuba) el 23/11/1986 e hijo del diplomático Agustín Santos, ocupaba el puesto de concejal desde las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023. Por aquel entonces, tras conseguir el acta, escribió una breve reseña biográfica en la web del Ayuntamiento. «Soy un arquitecto comprometido que ha sido cautivado por la belleza y el potencial de Menorca. Esta isla es un sitio ideal para poner en práctica mi pasión por la arquitectura. Como alguien que valora la comunidad global, siempre busco formas de contribuir al mundo», señaló el ahora integrante de la flotilla.

«Mi visión internacionalista va más allá de la simple diversidad cultural, enfocándose a las necesidades y demandas universales de las personas. Me he formado, estudiado y vivido en países como EEUU, Cuba, Australia, Palestina, Sudáfrica o Bélgica», añadió Alonso Santos.

«Mi carrera profesional comienza entre Ciudad del Cabo y Johannesburgo, y en adelante entre Cataluña y Menorca. Mi trabajo como arquitecto me ha llevado a enfrentar desafíos como el proyecto de recuperar un centro comercial abandonado en Sant Lluís para el pueblo, una oportunidad emocionante y llena de posibilidades para crear algo nuevo», señaló este activista pro Palestina.

«Como socialista, estoy comprometido en crear un espacio social, cultural y educativo que refleje los valores de la sostenibilidad (…) También espero extender los beneficios de estos proyectos e ideas a otras comunidades locales e internacionales, colaborando en la creación de un mundo más sostenible y humano», remarcó también Alonso Santos.

Cabe reseñar que su padre, ex embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas (ONU) entre 2018 y 2023 y con paso previo por distintas embajadas y consulados, incluyó en su última declaración de bienes y rentas en el Congreso la propiedad en Menorca de una parcela adquirida en 2021 y una vivienda comprada en 2022. OKDIARIO publicó en 2023 la existencia de un chalet con piscina a nombre de este diputado de Sumar en la idílica urbanización Playa de Binisafúa, en Menorca, de 179 metros cuadrados en una sola planta, sobre una parcela de 600 metros cuadrados.

Con Moratinos

El que fuera director del gabinete del ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, bajo mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, proviene de una conocida y acomodada familia de Málaga. Su padre, Agustín Santos Rein, fue el fundador y primer director del Hospital Materno Infantil de Málaga, precisamente fue su traslado becado a Estados Unidos para realizar una especialidad en cardiología infantil, lo que provocó el nacimiento del número dos de Yolanda Díaz en Los Ángeles. El abuelo paterno de Santos Maraver fue también un conocido pediatra, Agustín Santos Ayuso.

Agustín Santos se crio en el barrio malagueño de Pedregalejo hasta que se trasladó a Madrid para cursar estudios universitarios de Filosofía y Letras. Allí fue uno de los líderes del movimiento estudiantil en los últimos años de la dictadura, y conoció a su esposa Dolores Rivera. Vivió como estudiante el final del franquismo militando en organizaciones de orientación trotskista, en concreto de la Liga Comunista Revolucionaria. Con Dolores tuvo dos hijos: Álvaro y el mencionado Alonso, ex concejal del PSOE ahora a bordo de la Global Sumud Flotilla.