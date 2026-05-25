Previsión del tiempo en Castilla y León: posibles chubascos y cielos variables según AEMET

Hoy, 25 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, el cielo se presenta poco nuboso o con intervalos nubosos. A medida que avance el día, habrá nubosidad de evolución y existe la probabilidad de chubascos dispersos con tormenta, especialmente en el cuadrante noroeste, aunque no se descartan en otras áreas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento soplará del este o será variable, flojo a moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 25 de mayo

Cambio de sol a lluvia y ambiente pesado en León

El día se presenta con un cielo que se despereza lentamente, especialmente por la mañana, cuando la niebla matutina se disipa, dando paso a un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 16 grados. Sin embargo, a medida que el sol avanza en su camino, la tarde promete llevar consigo un cambio significativo, ya que una inminente lluvia se prepara para asomarse en el horizonte, convirtiendo las horas vespertinas en un auténtico chaparrón.

Después del mediodía, el viento, suave y constante desde el este, acariciará el ambiente, pero será la tarde-noche la que traerá consigo ese 100% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 30, creando un ambiente algo pesado antes de que las nubes se arremolinen para descargar su contenido. Con 15 horas de luz desde el amanecer a las 06:51 hasta la caída del sol a las 21:47, será un día de cambios, donde la posibilidad de chubascos marcará el paso de la jornada en León.

Zamora: ambiente cambiante con probabilidad de lluvia

Las primeras luces de la jornada en Zamora traen consigo una sensación de inestabilidad, con un velo gris que cubre el cielo y anticipa un día cambiante. El aire se siente fresco y, aunque los termómetros marcan 18 grados, la probabilidad de lluvia del 40% y un viento suave de dirección este auguran un ambiente algo revuelto a medida que avanza la mañana.

A medida que se acerque la tarde, se prevén intervalos de lluvia que podrían intensificarse, con una probabilidad del 35%. La temperatura ascenderá hasta los 34 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser de 33, lo que combinado con una humedad que alcanzará el 60% podría resultar agobiante. Es un día para no olvidar el paraguas y prepararse para sorpresas.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y despejado hoy

El día comienza en Salamanca con un ambiente fresco, marcado por una temperatura mínima de 18 grados y un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar de las primeras horas de luz. Con la salida del sol a las 06:57, los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de casi 15 horas de luz natural. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 32 grados y aunque la probabilidad de lluvia es baja, un 10% en la tarde-noche sugiere que el tiempo se mantendrá estable.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, proporcionando un clima cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa puede llegar a un 45%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco húmedo. Con una brisa suave de 5 km/h y ráfagas máximas de hasta 8 km/h, la jornada se presenta tranquila y agradable, perfecta para disfrutar del final del día bajo el sol, que se ocultará a las 21:42.

Valladolid: cielo variable y posibilidad de lluvia

El tiempo se presentará templado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados. Por la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde se mantendrá más variable, con una buena posibilidad de lluvia en la tarde-noche. El viento soplará de dirección sureste a una velocidad suave, así que es normal que se sientan algunas ráfagas ligeras.

Un ambiente idóneo para disfrutar de un paseo por el parque o para realizar actividades al aire libre. Las condiciones permiten aprovechar el día de manera relajada, así que no dudes en salir y disfrutar de la frescura de la tarde.

Cielos despejados y sol brillante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas que rondan los 16 grados, lo que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo siga siendo favorable, alcanzando una temperatura máxima de 30 grados por la tarde, ideal para dar un paseo al sol. A la noche, las temperaturas descenderán, pero será una jornada sin lluvia, perfecta para salir a cenar. No olvide llevar ropa ligera y disfrutar de esta hermosa jornada.

Palencia: ambiente cálido con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 17 grados y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando hasta 32 grados en la tarde, pero también se esperan chubascos intermitentes a partir de la tarde-noche, con una probabilidad del 70%.

Con el viento del sureste soplando suavemente a 10 km/h, se recomienda tener un paraguas a mano para la tarde, ya que las temperaturas caen ligeramente por la noche, en un entorno de máximas y mínimas que podrían generar una sensación térmica de hasta 31 grados.

Cielos despejados y ambiente cálido en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido. Las temperaturas rondan los 16 grados, lo que favorece un inicio de jornada muy agradable. El viento sopla de manera constante, pero suave, alcanzando hasta 25 km/h, lo que añade un toque de frescor a la atmósfera.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen su máximo alrededor de los 28 grados por la tarde, manteniendo cielos despejados. Será un buen momento para disfrutar al aire libre; se recomienda usar ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que el sol se mostrará radiante.

Segovia: cielo despejado y calidez vespertina

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, donde la temperatura inicia en agradables 17 grados. A medida que avanza el día, el sol se elevará y el mercurio alcanzará los 29 grados en la tarde, acompañados de suaves brisas provenientes del sureste a 20 km/h, lo que dará un agradable toque de frescura.

A medida que se acerca la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura caerá suavemente. Se aconseja llevar una chaqueta ligera para los momentos más frescos. La baja probabilidad de lluvia durante todo el día permite disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Ambiente cálido y soleado ideal en Soria

La jornada amanece en Soria con un cielo despejado que promete un tiempo magnífico. A medida que avanzan las horas, la temperatura se eleva hasta alcanzar los 29 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La brisa suave, con ráfagas de hasta 30 km/h desde el sureste, le añadirá un toque fresco ideal para disfrutar del aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado y las temperaturas se mantendrán agradables, con una sensación térmica que alcanzará los 29 grados. Con la salida del sol a las 06:51 y su puesta a las 21:32, Soria disfrutará de más de 14 horas de luz, una excelente oportunidad para pasear y disfrutar del buen tiempo sin preocuparse por la lluvia.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET