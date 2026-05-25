El cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas permanecerán estables o con ligero ascenso, mientras que las máximas oscilarán sin cambios o con ligero descenso. El viento será flojo, con algunas rachas moderadas en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de mayo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El sol se despereza lento en Barcelona, iluminando un cielo mayormente despejado que promete regalar una jornada acogedora. Con temperaturas en ascenso, se espera que el termómetro alcance los 26 grados durante el día, mientras que la brisa suave del viento, que soplará a unos 10 km/h desde el este, añadirá un toque agradable a la atmósfera. La sensación térmica mantendrá su calidez, aunque la humedad, que disminuirá hasta un 40%, permitirá disfrutar de un ambiente refrescante.

A medida que avanza el día, la luz del sol brillará desde las 6:24 hasta las 21:12, ofreciendo más de 14 horas de claridad. Ya por la tarde, las temperaturas rondarán los 23 grados, invitando a paseos al aire libre y actividades en la playa, sin que haya riesgo de precipitaciones. La calma será la protagonista, con un cielo que seguirá azul, lo que convierte a esta jornada en una perfecta invitación para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente revuelto con riesgo de viento

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un ambiente revuelto, donde la brisa fresca se entrelaza con un cielo cargado de nubes oscuras. A medida que avanza el día, se anticipan rachas de viento fuertes que podrían alterar el ritmo cotidiano, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h. Las temperaturas comenzarán suaves, rondando los 20°C por la mañana, pero la sensación térmica podría llegar a unos cálidos 28°C al mediodía.

Sin embargo, la tarde traerá un contraste notable: la probabilidad de lluvias es nula, pero no se puede ignorar el aumento en la humedad, que alcanzará valores cercanos al 90%. La caída térmica hacia la noche hará que la sensación baje a unos frescos 18°C. Será un día interesante para los que salgan a la calle; mejor llevar consigo un paraguas, por si acaso, ¡no se arriesguen a mojarse!

Parcialmente nublado y agradable en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una suave brisa del sureste que acompaña en esta mañana. La temperatura mínima se sitúa en 17°C, pero la sensación térmica puede llegar a un fresco 19°C. A medida que avanza la jornada, el sol comenzará a calentar y la temperatura máxima podría alcanzar los 27°C, aunque el ambiente se sentirá húmedo, con una humedad relativa que tocará el 90%.

La tarde se presentará apacible, con un cielo que continuará parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia prácticamente nula. Las rachas de viento, que pueden llegar a los 8 km/h, no serán una preocupación. Con una duración de luz de aproximadamente 15 horas, este día de verano se disfrutará sin sorpresas, haciendo de Badalona un lugar ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Cielos despejados y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable y templado, con cielos mayormente despejados y algunas nubes durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 30 grados, permitiendo disfrutar de un día agradable, sin sobresaltos y con un leve soplo de aire.

Es un momento ideal para pasear por los parques o realizar actividades al aire libre, disfrutando de un ambiente tranquilo. La jornada invita a salir, aprovechar el espacio y conectarse con los pequeños placeres del día a día.