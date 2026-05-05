El secretario general del PP andaluz y director de campaña para las elecciones del 17 de mayo, Antonio Repullo, destacó que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, fue el único aspirante que «ha estado de presidente, haciendo propuestas» durante el primer debate a cinco celebrado en RTVE, frente a otros candidatos que, según afirmó, «sólo ofrecieron lío y follón».

Tras el debate, celebrado en el Centro Territorial de RTVE en Sevilla, Repullo señaló que este encuentro ha reflejado «la realidad de esta campaña y de la de Andalucía de los últimos siete años». En este sentido, subrayó que Moreno demostró su conocimiento del territorio andaluz y su capacidad para plantear iniciativas concretas, en contraste con otros participantes, a quienes acusó de centrarse en generar polémica.

Asimismo, el dirigente popular puso en valor la propuesta de Moreno de garantizar por ley un incremento continuo del presupuesto sanitario, con el objetivo de asegurar que la financiación de la sanidad pública aumente cada año y evitar, según dijo, situaciones problemáticas como las que atribuye a anteriores gobiernos socialistas.

A juicio de Repullo, el debate evidenció que «hay un solo candidato que ha hecho propuestas, que conoce Andalucía, y el resto lo que puede ofrecer es el lío y el follón». «Esa es la realidad de este debate y yo creo que todos los andaluces lo han podido comprobar en Televisión Española esta noche», concluyó.