El marido de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, también hace negocio en Marruecos gracias a una empresa subvencionada por el Gobierno de España. Diego Fernández-Polanco, esposo de Aagesen y administrador único de la firma Te Consulting House 4 Plus SL (teCH4+), consiguió ser subcontratada en el proyecto de habilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Fquih Ben Salah, Marruecos.

La propia empresa del marido de la vicepresidenta presumió de ello el año pasado a través de una publicación. «¡Proyecto internacional adjudicado! Instalaremos nuestra novena planta de hidrólisis térmica en la EDAR de Fquih Ben Salah en Marruecos, posicionándonos como actor global», señaló esta startup verde cofundada por Fernández-Polanco.

«Gracias a OCP Group (propiedad), a través de JESA SA (su ingeniería) y ATNER SARL-Decma Water (contratista principal), por elegir nuestra tecnología», detalló la cuenta de teCH4+, una pyme en la que también trabaja el hermano pequeño de la ministra, Erik Aagesen. La empresa ha logrado duplicar sus ingresos en los últimos años con Sara Aagesen en el Gobierno, tal y como publicó OKDIARIO el pasado domingo.

Según datos oficiales del Registro Mercantil consultados por este periódico, la empresa Decma Water SL, con domicilio social en Sevilla, está controlada por Youness Zamani, director general de la destacada compañía marroquí de ingeniería Atlas Energie SARL (ATNER), con sede en Midelt, ciudad de Marruecos situada entre el Atlas medio y el gran Atlas.

Ayudas del Gobierno

Se da la circunstancia de que la marca española de la contratista principal, Decma Water SL, vinculada por tanto a la marroquí ATNER, ha recibido subvenciones directas del Gobierno de Sánchez, con Sara Aagesen formando parte del mismo.

De hecho, la última de estas concesiones ascendió a 12.000 euros y tuvo lugar el pasado noviembre, es decir, con posterioridad a que la empresa del marido de la ministra fuera subcontratada para este proyecto en suelo de Marruecos.

Esta subvención fue otorgada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige el socialista Óscar López, en el marco de una convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas por parte de la empresa pública Red.es para la «contratación de servicios de asesoramiento para la transformación digital».

Red.es es la empresa pública a la que mandó sendas cartas de recomendación la mujer imputada de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para que el Gobierno contratara en dos expedientes a la empresa de su socio y gurú de su cátedra, el empresario aragonés Carlos Barrabés.

Esta entidad estatal también ha subvencionado a la propia empresa del marido de Aagesen, que ocupa el cargo de vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde noviembre de 2024, siendo anteriormente secretaria de Estado de Energía (2020-2024).

De esta manera, el 14 de diciembre de 2022, la empresa del marido de Sara Aagesen se hizo con una subvención de 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de Red.es. La convocatoria se basaba en «ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre tres y menos de 10 empleados)», del Programa Kit Digital.

«Los combustibles fósiles suponen el poder de unos pocos, pero las energías renovables son la libertad de todos» 🔹 VP Sara Aagesen pic.twitter.com/OXm7vfxc5J — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) May 2, 2026

Entretanto, el pasado 2 de mayo, la cuenta oficial del Ministerio de Aagesen publicó un mensaje en redes sociales con un entrecomillado y dos fotografías de la vicepresidenta, posando sonriente con dos abanicos diferentes a modo de flamenca. La frase decía: «Los combustibles fósiles suponen el poder de unos pocos, pero las energías renovables son la libertad de todos». Y en los abanicos podía leerse: «Rompe con los combustibles fósiles» y «Financia las energías renovables, financia la paz».

Sin embargo, es el Gobierno de Pedro Sánchez -como ha desvelado OKDIARIO- quien ha financiado estos años con cerca de 400.000 euros a la empresa del marido de Aagesen, que se dedica a la gestión de residuos orgánicos, la digestión anaerobia y la producción de biogás -una energía renovable- a través de su patente de hidrólisis térmica.